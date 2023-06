Dialogando com as tecnologias atuais e as redes sociais, a letra fala de uma pessoa que sofreu uma traição e ainda virou “figurinha de grupo” entre os amigos. “Vocês vão se apegar e curtir muito, afinal, quem aí nunca virou figurinha?”, comenta Maurício. Além disso, a faixa integra o projeto “No 12”, que está sendo distribuído, single a single, pela New Music Brasil. Entre as músicas do projeto já lançadas estão “Porta Mágoas“, com Max e Luan, que alcançou 1,2 milhão de streams no Spotify, “Brabo Na Cama“, com Bruno Reis & Thiago, que possui mais de 880 mil visualizações no YouTube, e “Tira Desgosto“, que em apenas 7 dias alcançou 127 mil streams nas plataformas digitais – hoje são mais de 600 mil. Assessoria da New Music Brasil.