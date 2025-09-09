Sebrae Aqui Americana dá transporte gratuito para Feira do Empreendedor

Leia Mais notícias da cidade e região

O Sebrae Aqui Americana disponibiliza transporte gratuito para empreendedores MEI e de micro e pequenas empresas interessados em visitar a Feira do Empreendedor 2025, que acontece de 15 a 18 de outubro, das 10h às 20h, no São Paulo Expo, na capital paulista. A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Ao todo, estão disponíveis 88 vagas para o dia 17 de outubro (sexta-feira), que serão preenchidas por ordem de inscrição. Serão dois pontos de embarque:

Sebrae Aqui Americana Centro – Rua Anhanguera, 40

Horário de partida: 7h30

Horário de saída da Feira para retorno ao município: 16h30

Sebrae Aqui Americana Zanaga – Rua Luiz Otávio, 130

Horário de partida: 7h

Horário de saída da Feira para retorno ao município: 16h

As inscrições devem ser feitas via telefone ou WhatsApp, pelos números (19) 3475-3565 ou (19) 3407-7830, ou pessoalmente nos postos do Sebrae Aqui. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Pessoas maiores de 18 anos interessadas em iniciar um negócio também podem participar da caravana.

“Essa é uma forma de apoiar e incentivar os nossos empreendedores de Americana a se conectarem com novas oportunidades, tendências e conhecimentos que podem fortalecer seus negócios. Participar de um evento desse porte permite ampliar networking, trocar experiências com outros empreendedores e acessar soluções inovadoras que contribuem para o crescimento da economia local e para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas da nossa cidade”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Com entrada gratuita, a Feira do Empreendedor mobiliza milhares de pessoas desde 2012, com o propósito de estimular o desenvolvimento de novos negócios no Brasil e no mundo, sendo referência para quem deseja abrir ou acelerar um negócio. A expectativa para este ano é receber mais de 110 mil visitantes e movimentar R$ 45 milhões em negócios.

A programação contará com palestras, painéis, atendimentos, consultorias, rodadas de negócios e diversas oportunidades de networking. Estarão presentes especialistas e empreendedores de diferentes setores, promovendo trocas ricas de conhecimento e conexões estratégicas. Todos os detalhes sobre a Feira podem ser conferidos no site www.feiradoempreendedor.sebraesp.com.br.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP