Setembro Verde: Prefeitura segue com ações “Por uma Americana Inclusiva”

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), segue com a campanha Setembro Verde “Por uma Americana Inclusiva”, que reforça a luta pelos direitos da pessoa com deficiência. A programação é realizada em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) e a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu). As atividades são promovidas nos territórios dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social).

Na manhã desta terça-feira (9), foi realizada a ação “Roda da Inclusão: Acessibilidade no trânsito para todos”, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) prestado pelo SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana), na região do Jardim Nossa Senhora do Carmo.

O CRAS Guanabara também recebeu atividade da campanha, com abordagem sobre inclusão no SCFV Cruzada das Senhoras Católicas, em parceria com a equipe da Utransv.

“Avançamos com as ações do Setembro Verde abrangendo toda a cidade para que a mensagem sobre a importância da inclusão possa chegar a todos”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A campanha faz alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado em 21 de setembro.

Programação – Setembro Verde 2025

12/09 (sexta) – 16h20



Ação Caminhos da Inclusão – Setembro Verde 2025

Local: SCFV APAM – Praia Azul / Utransv / CRAS Praia Azul (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

16/09 (terça) – 9h



Ação Setembro Verde – Setor de Cartões (Utransv) – SASDH

Local: Rodoviária Municipal (Rua Ítalo Boscheiro, 220 – Campo Limpo)

23/09 (terça) – 9h



Ação Vagas PCD

Local: Área Central da cidade

