Setembro Verde: Prefeitura segue com ações “Por uma Americana Inclusiva”
A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), segue com a campanha Setembro Verde “Por uma Americana Inclusiva”, que reforça a luta pelos direitos da pessoa com deficiência. A programação é realizada em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) e a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu). As atividades são promovidas nos territórios dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social).
Na manhã desta terça-feira (9), foi realizada a ação “Roda da Inclusão: Acessibilidade no trânsito para todos”, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) prestado pelo SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana), na região do Jardim Nossa Senhora do Carmo.
O CRAS Guanabara também recebeu atividade da campanha, com abordagem sobre inclusão no SCFV Cruzada das Senhoras Católicas, em parceria com a equipe da Utransv.
“Avançamos com as ações do Setembro Verde abrangendo toda a cidade para que a mensagem sobre a importância da inclusão possa chegar a todos”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.
A campanha faz alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado em 21 de setembro.
Programação – Setembro Verde 2025
12/09 (sexta) – 16h20
Ação Caminhos da Inclusão – Setembro Verde 2025
Local: SCFV APAM – Praia Azul / Utransv / CRAS Praia Azul (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)
16/09 (terça) – 9h
Ação Setembro Verde – Setor de Cartões (Utransv) – SASDH
Local: Rodoviária Municipal (Rua Ítalo Boscheiro, 220 – Campo Limpo)
23/09 (terça) – 9h
Ação Vagas PCD
Local: Área Central da cidade
