Sebrae Aqui Americana promove capacitação gratuita sobre compras públicas e acesso a crédito

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O Sebrae Aqui Americana promove, nos dias 10 e 12 de agosto, a capacitação on-line e gratuita “Compras Públicas e Acesso a Crédito”, voltada a microempreendedores individuais (MEIs) e empresários de micro e pequenas empresas interessados em ampliar oportunidades de negócios com o poder público. A capacitação será realizada às 19h nos dois dias.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/39011617.

O treinamento vai abordar temas como a participação em licitações, o acesso às oportunidades de compras governamentais e a aproximação entre empresas e gestores públicos, oferecendo orientações para que os empreendedores ampliem sua participação nesse mercado.

Os participantes também conhecerão o Contrata+Brasil, plataforma do Governo Federal que funciona como um marketplace para facilitar a contratação direta de MEIs e pequenas empresas por órgãos públicos.

“O Sebrae Aqui realiza capacitação para empreendedores que desejam vender para o poder público. Dessa maneira, as empresas ficam mais preparadas para lidar com as especificidades do setor”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

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