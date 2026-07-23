Parquinho infantil é instalado na área em ampliação do Pq. do Jardim Amanda

Obra avança com construção de canteiros e plantio de grama em Hortolândia

As crianças terão mais um motivo para frequentar o Parque Socioambiental do Jardim Amanda, acompanhadas de um responsável. Além da ampla área verde, ideal para brincadeiras, da pista de caminhada e da ciclovia, e da área para patinação, a Prefeitura instalou, nesta semana, novos brinquedos de parquinho infantil, como escorregador e balanço. Com o avanço das obras de mais uma fase do parque, a Prefeitura de Hortolândia amplia os equipamentos de lazer e as possibilidades de uso para que toda a população possa usufruir e conquistar mais qualidade de vida.

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A primeira etapa do parque foi entregue em dezembro passado. Mas as obras prosseguem, com intervenções que incluem espaços esportivos, ampliação das áreas de lazer, construção de um vertedouro d’água na segunda lagoa, espaços de convívio e bicicletários. Quando todas as etapas estiverem prontas, o parque terá 385.000 metros quadrados e será a maior área de lazer da cidade.

Além da implantação do parquinho, nesta semana a Prefeitura também prossegue com a concretagem de bancos elevados ao redor de grandes árvores. “São estruturas de concreto que cercam as árvores, preservam as raízes e oferecem lugar para descanso com sombra natural. É o mesmo investimento de construir bancos comuns, mas com este diferencial de valorizar a questão ambiental”, destacou o secretário adjunto de Obras, Renato Sarto.

Além da construção dos bancos, operários trabalham em outras frentes para a liberação da próxima fase de obras, como na finalização do vestiário do Campo da Mina. De acordo com a Secretaria de Obras, o piso do vestiário está recebendo proteção para início da pintura do prédio. Portas e esquadrias estão em implantação, assim como os bancos de alvenaria.

A implantação do Parque Socioambiental do Jd. Amanda é feita com recursos oriundos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

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