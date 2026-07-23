Férias escolares: 6 lanches saudáveis para preparar com as crianças em um dia de piquenique

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Piqueniques e tardes na cozinha fazem parte da diversão nas férias escolares. Além de render bons momentos em família, preparar receitas com as crianças é uma forma de incentivar uma alimentação mais saudável desde cedo. O desafio, no entanto, ainda está presente no dia a dia, apenas 32,7% dos estudantes brasileiros consomem frutas frescas em cinco ou mais dias da semana, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), do IBGE.

“Os hábitos alimentares começam a ser construídos dentro de casa e a participação da criança faz toda a diferença. Levar os pequenos para escolher os ingredientes, ajudar no preparo e experimentar novos sabores torna esse processo mais leve e natural. Quando a alimentação saudável é apresentada de forma divertida, as chances de ela fazer parte da rotina aumentam muito”, explica Priscila Gomes, nutricionista da Mundo Verde.

Mas afinal, o que podemos fazer de lanche saudável e divertido em um piquenique para as crianças?

•Bolinho de Brócolis com Cenoura e Queijo:

Ingredientes:

200g de brócolis cru triturado

1 ovo

30g de creme de ricota

80g de cenoura ralada

100g de muçarela light ralada

1 colher de chá de Cúrcuma Mundo Verde

1 colher de sopa de Chia Mundo Verde

Sal Rosa do Himalaia Mundo Verde – à gosto

Temperos à gosto

Modo de preparo:

Em um bowl, misture bem todos os ingredientes até formar uma massa uniforme. Com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções da massa e modele os bolinhos com as mãos. Disponha os bolinhos na cesta da air fryer, deixando espaço entre eles. Leve à air fryer a 180 °C por aproximadamente 15 minutos, ou até ficarem douradinhos. Dica: se quiser, vire os bolinhos na metade do tempo para dourar por igual.

• Muffin salgado de legumes:

Ingredientes:

1 ovo

1/2 abobrinha ralada

1/2 cenoura ralada

80g de queijo parmesão ralado

1 tomate picado em cubinhos

1 cebola roxa picada em cubinhos

1 colher de fermento em pó

Orégano

Sal Rosa do Himalaia Mundo Verde – à gosto

Modo de preparo:

Em um bowl coloque a abobrinha, cenoura, tomate e cebola roxa. Bata um ovo e acrescente. Mexa bem e adicione o restante dos ingredientes. Coloque o fermento e mexa suavemente. Disponha em forminhas de cupcakes ou de silicone e leve ao forno médio por 30 minutos.

• Hot Dog com Psyllium:

Ingredientes:

300g de filé de frango cru

1 dente de alho ou alho em pó

1 colher de sobremesa de páprica

1 colher de sobremesa de chimichurri

3 colheres de sobremesa de cebola picada ou cebola em pó

Sal Rosa do Himalaia Mundo Verde – à gosto

5g de Psyllium Mundo Verde

1 clara

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no processador ou mixer. Bata bem até formar uma massa homogênea e pastosa. Deixe a mistura descansar por aproximadamente 5 minutos para o psyllium hidratar e dar liga. Divida a massa e modele no formato de salsichas. Enrole cada unidade em plástico-filme e feche bem as pontas. Com a água já fervendo, cozinhe por cerca de 10 minutos. Por último, retire da água, espere amornar e desenrole.

• Bisnaguinhas integrais:

Ingredientes:

240ml de bebida de vegetal

50g de manteiga ghee derretida

430g de mix de farinha sem glúten Mundo Verde

10g de fermento biológico seco

1 ovo inteiro + 1 gema

1 gema para pincelar

Sal Rosa do Himalaia Mundo Verde – à gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a bebida vegetal, a manteiga ghee, o ovo inteiro, a gema e o sal. Acrescente o fermento, misture delicadamente e deixe descansar por 20 minutos em um local abafado. Aos poucos, adicione a farinha integral, mexendo sempre até que ela absorva os líquidos. Quando a massa começar a ficar mais pesada, transfira-a para uma bancada untada ou enfarinhada e sove. Como a massa estará macia, unte as mãos para facilitar o processo. Faça movimentos de empurrar e dobrar a massa até que ela fique mais firme e pare de grudar. Cubra com um pano e deixe descansar por 10 minutos. Em seguida, sove por mais 15 minutos, até a massa ficar lisa e elástica. Coloque-a em uma tigela, cubra com plástico-filme e deixe crescer em um local abafado por cerca de 40 minutos, ou até dobrar de tamanho. Retire o ar da massa, modele em cilindro e divida em porções iguais. Faça cada porção no formato de bisnaga, disponha em uma assadeira untada, pincele com gema de ovo e leve ao forno pré aquecido até dourar.

• Hamburguer:

Ingredientes:

120g de atum

1 ovo

30g de Farelo de aveia Mundo Verde

5g de Chia Mundo Verde

1 colher de chá de gergelim

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de cebola em pó

1 colher de chá de páprica

Sal Rosa do Himalaia Mundo Verde – à gosto

pimenta a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Modele 2 hambúrgueres no tamanho desejado e depois embale em papel filme e leve ao congelador. Leve diretamente à frigideira tampada, em fogo baixo, para descongelar. Depois, grelhe com um fio de azeite até dourar dos dois lados.

Para Priscila não é preciso abrir mão do sabor para oferecer um lanche mais equilibrado. “Pequenas substituições, como incluir cereais integrais, frutas, sementes e ingredientes naturais, tornam as receitas mais nutritivas e ajudam a fornecer energia para que as crianças aproveitem as férias com disposição. O mais importante é que a alimentação saudável faça parte desses momentos de forma leve e prazerosa”, finaliza a nutricionista.