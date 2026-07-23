A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana informa que os serviços da Receita Federal ficarão suspensos das 21h desta quinta-feira (23) até as 7h de domingo (26).

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A interrupção ocorre em razão da implantação do CNPJ alfanumérico. “Salientamos que a emissão de certidões e autenticação de livros estarão funcionando normalmente”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Novo CNPJ e a Receita Federal

O CNPJ alfanumérico é o novo formato de identificação adotado pela Receita, que passa a combinar letras e números para ampliar a capacidade de geração de novos registros. Os serviços serão restabelecidos assim que a manutenção for concluída.