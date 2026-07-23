Programa Rendya é lançado em Hortolândia para impulsionar o empreendedorismo feminino e conectar mulheres ao mercado

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O município de Hortolândia (SP) recebe, na próxima terça-feira, dia 28 de julho, o lançamento oficial do Programa Rendya, uma iniciativa do Instituto Educathon criada para fortalecer o empreendedorismo feminino por meio da capacitação, do acesso ao mercado e da geração de renda. O lançamento acontecerá durante o 1º Encontro de Mulheres Empreendedoras de Hortolândia, realizado das 8h às 12h, na Câmara Municipal, reunindo empresárias, profissionais, instituições de apoio ao empreendedorismo e representantes do poder público.

Mais do que um programa de formação, o Rendya propõe um modelo inovador de desenvolvimento econômico que conecta mulheres empreendedoras a oportunidades concretas de negócios. A iniciativa oferece uma jornada estruturada de capacitação e acompanhamento ao longo de 12 meses, integrando as participantes a uma rede formada por empresas, indústrias, comerciantes e instituições parceiras comprometidas com o fortalecimento da economia local.

Desenvolvido para mulheres que desejam iniciar ou expandir seus empreendimentos, o programa reúne conteúdos práticos, mentorias especializadas e suporte contínuo para o desenvolvimento dos negócios. A proposta é ampliar a autonomia financeira das participantes e criar condições reais para que elas transformem conhecimento em oportunidades comerciais.

“O Rendya vai muito além de um curso de empreendedorismo. É um programa de desenvolvimento econômico que investe nas mulheres como protagonistas da transformação social e da geração de riqueza em suas comunidades”, destaca Marivaldo Albuquerque, presidente do Instituto Educathon e idealizador do programa.

Capacitação para empreender e crescer

A primeira etapa do Programa Rendya consiste em uma formação intensiva voltada ao desenvolvimento das principais competências empreendedoras. Entre os temas abordados estão planejamento de negócios, marketing e vendas, gestão financeira pessoal e empresarial, ferramentas digitais, desenvolvimento pessoal, liderança, planejamento comercial e construção de redes de relacionamento.

Após a conclusão dessa etapa, as empreendedoras selecionadas ingressam em uma jornada de acompanhamento durante 12 meses, recebendo mentorias, capacitações complementares e apoio contínuo para fortalecer seus negócios.

Segundo Juliana Labanca, da empresa Aevolu e coordenadora de treinamento do programa, o grande diferencial do Rendya está na conexão entre aprendizagem e prática. “A capacitação é apenas o começo. Nosso compromisso é preparar as participantes para empreender com segurança e, ao mesmo tempo, conectá-las a oportunidades reais de negócios. O conhecimento ganha muito mais valor quando a mulher consegue aplicá-lo imediatamente, gerar renda, conquistar autonomia financeira e enxergar resultados concretos no seu dia a dia.”

Muito além da capacitação: acesso ao mercado e geração de renda

Um dos principais diferenciais do Programa Rendya é integrar as participantes a um ecossistema estruturado para geração imediata de renda. Após a formação inicial, as empreendedoras passam a atuar em uma rede organizada de comercialização, conectando indústrias parceiras da região a pontos de venda cadastrados em Hortolândia.

Nesse modelo, as participantes poderão adquirir produtos de empresas parceiras para abastecer estabelecimentos comerciais vinculados ao programa, criando oportunidades concretas de comercialização desde os primeiros meses de participação.

A iniciativa busca superar um dos maiores desafios enfrentados por novos empreendedores: conquistar espaço no mercado e construir uma base de clientes. Em vez de empreender sozinhas, as participantes passam a integrar uma rede comercial estruturada, com suporte contínuo para desenvolver seus negócios e ampliar sua renda. “Empreendedorismo só transforma vidas quando gera renda. Por isso, o Rendya foi concebido para unir capacitação, acesso ao mercado e desenvolvimento econômico em um único programa. Queremos que as participantes aprendam, empreendam e tenham condições reais de aumentar sua renda desde o início da jornada”, afirma Marivaldo Albuquerque.

Empresas podem apoiar a transformação social e econômica

O Programa Rendya também abre espaço para que empresas privadas atuem como patrocinadoras e parceiras estratégicas da iniciativa. Ao apoiar o programa, as organizações contribuem diretamente para a formação de novas empreendedoras, fortalecem o comércio local e estimulam o desenvolvimento econômico sustentável do município.

Além da visibilidade institucional, as empresas poderão desenvolver ações de relacionamento com as participantes, apresentar produtos e serviços, fortalecer suas estratégias ESG e ampliar sua presença no mercado regional por meio da rede comercial formada pelo programa.

O Instituto Educathon está estruturando diferentes modalidades de patrocínio e parceria, permitindo a participação de empresas de diversos segmentos interessadas em gerar impacto social e econômico de forma mensurável.

Projeto-piloto aprovado pelo Fundo Social Sicredi

Além disso, o Programa Rendya inicia suas atividades com importante reconhecimento institucional. O projeto-piloto foi selecionado no Edital do Fundo Social Sicredi 2026, promovido pela Sicredi Iguaçu PR/SC e Região Metropolitana de Campinas/SP, recebendo apoio financeiro para a implantação da primeira etapa da iniciativa em Hortolândia.

O aporte de R$ 6 mil será destinado às ações iniciais de capacitação, ao desenvolvimento de materiais, à validação do modelo e aos testes das estratégias de geração de renda previstas para o projeto-piloto.

A aprovação reforça a relevância social da iniciativa e reconhece seu potencial para promover inclusão produtiva, empreendedorismo feminino e fortalecimento da economia local.

Projeto-piloto com potencial de expansão nacional

Hortolândia será a primeira cidade a receber o Programa Rendya, que terá duração inicial de 12 meses. Nesse período, serão implementadas e avaliadas todas as etapas da metodologia, incluindo a capacitação das participantes, a formação da rede comercial e a mensuração dos impactos econômicos e sociais do projeto.

A escolha do município considera seu ambiente favorável ao empreendedorismo, a força do setor industrial e comercial local e o compromisso das instituições da cidade com iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico.

Após a validação do modelo, o Instituto Educathon pretende expandir o programa para outros municípios da Região Metropolitana de Campinas e, posteriormente, para diferentes regiões do país. “Estamos começando por Hortolândia porque acreditamos que grandes transformações nascem em comunidades comprometidas com a inovação e o desenvolvimento. Nossa meta é validar um modelo de alto impacto, escalá-lo para toda a Região Metropolitana de Campinas e, posteriormente, disponibilizá-lo para municípios de todo o Brasil, ampliando as oportunidades para milhares de mulheres empreendedoras”, destaca Marivaldo Albuquerque.

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