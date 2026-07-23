Academia da GCM de Sumaré treina Romu e fortalece formação especial

Capacitação inédita reúne 22 guardas municipais durante 10 dias e consolida Sumaré como referência regional na formação de equipes táticas

A Academia da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sumaré iniciou o primeiro Curso de Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) realizado no próprio município. A capacitação, coordenada por Henrique Falivene, reúne 22 guardas civis municipais e terá duração de 10 dias consecutivos, com uma programação voltada ao aperfeiçoamento técnico, tático e operacional dos participantes.

Leia Mais notícias da cidade e região

O curso marca um novo momento para a corporação ao fortalecer a qualificação dos agentes que atuam no patrulhamento especializado e no atendimento de ocorrências de maior complexidade. Ao longo da formação, os guardas passam por atividades teóricas e práticas, desenvolvendo técnicas voltadas à atuação operacional, tomada de decisão, gerenciamento de crises, patrulhamento tático e procedimentos específicos das equipes de Rondas Ostensivas Municipais.

Iniciativa

Além de aprimorar a preparação dos profissionais, a iniciativa representa um importante avanço institucional para a Guarda Civil Municipal de Sumaré, que amplia sua capacidade de formação e treinamento com estrutura própria, reduzindo a necessidade de deslocamento para outras cidades e fortalecendo a valorização da corporação.

O secretário municipal de Segurança, Jeverson Eclair, destacou que o curso demonstra o compromisso da administração com a constante qualificação dos agentes. “Investir na capacitação permanente da nossa Guarda Civil Municipal é investir diretamente na segurança da população. Este primeiro Curso de ROMU realizado em Sumaré representa um marco para a corporação, fortalece a atuação operacional dos nossos guardas e demonstra o compromisso da administração em oferecer uma segurança pública cada vez mais eficiente e preparada.”

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP