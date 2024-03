Secretário Evandro Felix representa Santa Bárbara na 4ª Conferência Nacional de Cultura

O secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, está em Brasília nesta semana, representando a cultura de Santa Bárbara d’Oeste na 4ª Conferência Nacional de Cultura. Além do Município, delegados eleitos do Poder Público também de Campinas e Piracicaba representarão os 90 municípios da Região Administrativa de Campinas.

A Conferência Nacional visa construir os pilares da política pública relacionada à cultura, de modo que as esferas municipal, estadual e federal possam promover escutas, juntamente a sociedade civil e, assim, construir a política cultural de uma forma colaborativa.

“A Conferência Nacional de Cultura e suas diferentes etapas representa um importante passo no processo de escuta e participação popular para a construção colaborativa da cultura a nível municipal, estadual e nacional. Por meio desse processo conseguimos dialogar com a classe artistas e entender as demandas do setor. É um momento ímpar na história do nosso país que germinará bons frutos”, comentou Evandro.

Mais notícias da cidade e região

Na etapa municipal, foram eleitos seis delegados titulares para compor a comitiva de Santa Bárbara à etapa estadual [foto]. Na etapa estadual, foram eleitos 60 delegados, sendo dois terços da sociedade civil e um terço do Poder Público. Desse um terço, Santa Bárbara está sendo representada pelo secretário – escolhido através de voto durante etapa estadual.

Com o objetivo de reunir as propostas para o Município e elaborar propostas ao governo estadual, em outubro do ano passado, na 4ª Conferência Municipal de Cultura foram trabalhados seis eixos: Eixo 1 – Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura, Eixo 2 – Democratização do acesso à cultura e Participação Social, Eixo 3 – Identidade, Patrimônio e Memória, Eixo 4 – Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural, Eixo 5 – Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade e Eixo 6 – Direito às Artes e às Linguagens Digitais.

A ação elegeu seis delegados e aprovou 32 propostas, sendo municipais, estaduais e federais. Para mais informações, todo o relatório do âmbito municipal está disponível no site www.culturasbo.com/conferencia