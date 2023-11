SENAI de Santa Bárbara abre inscrições para curso de técnicas de circuitos elétricos prediais

Com apoio da Prefeitura, o SENAI “Alvares Romi” de Santa Bárbara d’Oeste está com inscrições abertas para o curso gratuito presencial de aperfeiçoamento profissional “Técnicas para Execução e Montagem de Circuitos Elétricos Prediais”. As aulas têm início em 21 de novembro, com vagas limitadas.

Com total de 120 horas, o curso tem como objetivo desenvolver competências relativas ao apoio e execução de trabalhos em instalações elétricas prediais, montando circuitos e instalando dispositivos e componentes elétricos, de acordo com normas e procedimentos técnicos, ambientais e de saúde e segurança do trabalho.

As aulas serão de segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas, e às sextas-feiras, das 18 às 21 horas, no SENAI “Alvares Romi”, localizado na Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500, no Distrito Industrial. A previsão de conclusão de curso é 16 de janeiro de 2024.

A pessoa interessada deve ter no mínimo 18 anos de idade, ter completado a 5ª série/ano do Ensino Fundamental e ter conhecimentos ou experiências anteriores referentes à instalações elétricas, por meio de cursos, trabalhos ou meios informais. A inscrição é presencial, na escola, e o candidato deve levar CPF, RG, comprovantes de residência, escolaridade e pré-requisitos.

Mais informações podem ser obtidas no edital do processo seletivo disponível no site pelo link bit.ly/senaialvaresromipredial ou pelo telefone e WhatsApp (19) 3499-1450.

