Diego De Nadai lamenta morte de Seme Calil

O ex-prefeito de Americana Diego De Nadai lamentou a morte de Seme Calil. O médico morreu nesta quarta-feira de manhã, em sua residência, aos 87 anos.

Seme foi vice-prefeito na gestão Diego e a dupla trabalhou em sintonia por 6 anos, além de 1 ano de campanha.

“Dr Seme, amigo de todas as horas! Coração gigante! Dia triste demais, mas o legado de homem de bem que ele deixa é um exemplo a ser seguido por todos! Fica a saudade das nossas conversas, risadas e choros que tivemos juntos! Obrigado por tudo meu amigo!”, disse Diego ao NM.

O corpo de Seme Calil será velado na Associação Médica de Americana (AMA), na Avenida Brasil, 1390, a partir das 17h. O sepultamento acontecerá nesta quinta-feira, às 10h30, no cemitério da Saudade.

