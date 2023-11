Bate papo- WhatsApp lançou na última segunda-feira

novo recurso de chats por voz no aplicativo de mensagens para grupos de 33 pessoas ou mais.

Este recurso deve estar disponível no Brasil já nos próximos dias. Logo começará a ser implementado de forma gradual. O aplicativo já permite chamadas em grupo, mas o novo recurso promete ser menos incômodo, já que os membros do grupo não recebem o alerta da ligação. A ideia de bate papo segue tendência hoje forte no Tiktok.

Quando o chat por voz for iniciado, os integrantes poderão participar ao tocar em um balão na conversa, que indica que o bate-papo de voz está acontecendo.

Agora, a partir de 33 pessoas podem participar do bate-papo de voz simultaneamente. O recurso permite também que os usuários ativem e desativem o áudio por meio de controles de chamada na parte superior da conversa.

Outra novidade com as ligações é que é possível enviar mensagens por escrito sem ter que sair da conversa. De acordo com o WhatsApp, as conversas de voz serão protegidas com criptografia de ponta a ponta, da mesma forma que as chamadas e mensagens pessoais.

