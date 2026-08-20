Senhor desorientado no Clube do Bosque em Americana

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Pessoal, esse senhor da foto foi encontrado agora, por volta das 18h desta quinta-feira (20/08), em frente ao Clube do Bosque.
Ele está sem documentos e não sabe informar o próprio nome, endereço ou qualquer outro dado que nos ajude a identificar onde mora ou localizar a família.

Senhor desorientado no Clube do Bosque em Americana

Se alguém reconhecer esse senhor ou souber de alguém que possa conhecê-lo, por favor, entre em contato comigo o quanto antes. Precisamos ajudá-lo a encontrar a família e um lugar seguro para ficar.
Ernesto 19 998380510

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