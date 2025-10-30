Sérgio Franco, jornalista com mais ‘tempo de casa’ em Americana. A ‘anotação’ foi registrada pelo também decano do jornalismo e hoje homem dos pratos e talheres Luiz Peninha.

Hoje a benção é pedida a meu amigo Sérgio Franco. Que todo dia toma café comigo. Dei conta que ele é o jornalista da cidade com mais anos de trabalho na mídia, são 57 anos atuando em comunicação. Veinho, obrigado…

Sérgio Franco trabalhou em redações da região,

mas também atuou na prefeitura de Americana nos governos Erich Hetzl Jr (2003-2008) e Omar Najar (2015-2020).

Como registrou Peninha, ele tem mais de 57 anos da profissão que apaixona ainda tantos jovens da região.

