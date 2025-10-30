Fórmula 1: São Paulo recebe mais turistas da América do Sul no fim de semana do GP, aponta KAYAK

São Paulo volta a se tornar o centro das atenções para os fãs de automobilismo. O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, etapa brasileira do campeonato mundial que percorre 21 países ao longo do ano, acontece tradicionalmente no Autódromo de Interlagos, e em 2025 será realizado entre os dias 7 e 9 de novembro.



De acordo com dados do KAYAK, principal buscador de viagens do mundo, o levantamento identificou os países e cidades que mais buscaram voos com destino a São Paulo no período do Grande Prêmio da Fórmula 1. As buscas analisadas mostram destaque para origens da América do Sul, o que pode estar relacionado à proximidade geográfica e ao fato de o GP de São Paulo ser a única etapa da Fórmula 1 no continente.



Em 2024, o evento movimentou quase 300 mil turistas brasileiros e estrangeiros, com aproximadamente 291,7 mil pessoas, segundo dados do Ministério do Turismo*. A organização do GP também registrou um recorde de público pelo quarto ano consecutivo, reforçando a popularidade da etapa entre os fãs do esporte.



Chile, Estados Unidos e Argentina lideram buscas internacionais de voos para São Paulo



Entre os países que mais buscaram São Paulo como destino no período do GP, Chile ocupa a primeira posição, seguido por Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Uruguai e Peru. Os preços médios dos voos de ida e volta variam entre R$1.699 e R$3.138, dependendo da origem.



As 6 origens internacionais que mais buscaram São Paulo como destino no KAYAK entre 7 e 9 de novembro de 2025: Ranking Origens Preço médio de voo de ida e volta em classe econômica em 2025 1 Chile R$1.699 2 Estados Unidos R$3.138 3 Argentina R$2.427 4 Colômbia R$2.004 5 Uruguai R$1.753 6 Peru R$1.779

Brasília e Rio de Janeiro se destacam nas buscas domésticas



No cenário nacional, Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre lideram as buscas por voos para São Paulo durante o fim de semana do evento. Dados do KAYAK indicam um aumento de 15%, 12% e 21% nas buscas por voos dessas origens, respectivamente, em comparação com o mesmo período do ano passado. Recife e Salvador completam o top 5 de origens domésticas com mais buscas de voos.



As 5 origens domésticas que mais buscaram por São Paulo como destino no KAYAK entre 7 e 9 de novembro de 2025: Ranking Origens Preço médio de voo de ida e volta em classe econômica em 2025 1 Brasília, Distrito Federal R$336 2 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro R$421 3 Porto Alegre, Rio Grande do Sul R$608 4 Recife, Pernambuco R$934 5 Salvador, Bahia R$874

Para Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil, os dados reforçam que São Paulo é um destino de destaque não apenas nos negócios, mas também em grandes eventos esportivos. “O Grande Prêmio de São Paulo é um dos momentos mais emblemáticos do calendário esportivo do país e parece continuar despertando o interesse tanto de brasileiros quanto de estrangeiros. Eventos dessa dimensão costumam movimentar todo o setor de turismo da cidade, e observar esse comportamento nas buscas ajuda a entender o impacto que eles têm no cenário das viagens”, comenta o executivo.



*Fonte: Link



Metodologia



O levantamento foi realizado no dia 16 de outubro de 2025, considerando todas as buscas realizadas no KAYAK e marcas associadas, de 01/03/2025 a 16/10/2025 para voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do mundo, para todos os aeroportos de São Paulo, para datas de viagem entre 06/11/2025 e 13/11/2025. As datas de buscas foram comparadas com 01/03/2024 e 16/10/2024 com período de viagem entre 31/10/2024 e 07/11/2024. Os preços são uma média e podem variar com o tempo. A economia não é garantida e as porcentagens são aproximadas.

