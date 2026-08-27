Servidores da Prefeitura de Nova Odessa participaram, de 24 a 26 de agosto, de um curso sobre a NR35 – norma técnica que regulamenta o padrão de segurança dos trabalhos em altura acima de dois metros.

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O treinamento gratuito, sem custos aos cofres públicos, aconteceu na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e nos Bombeiros Voluntários, e foi ministrado em parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural de Limeira.

De acordo com a Norma Regulamentadora NR 35, a capacitação atende às exigências da fiscalização trabalhista ao estabelecer requisitos e medidas de proteção para atividades realizadas em altura.

Ao todo, nove servidores-

das Secretarias de Meio Ambiente, Educação e de Saúde, da Garagem e do Teatro Municipal – fizeram o treinamento, o qual, além de contribuir para a qualificação profissional e para o fortalecimento da segurança no trabalho, assegura o cumprimento da legislação.

De acordo com o Técnico de Segurança do Trabalho da Prefeitura, Gilson Fernandes Neri, o treinamento periódico deve ser realizado a cada dois anos, com carga horária mínima de oito horas, conforme conteúdo programático. Em Nova Odessa, essa capacitação durou 24 horas, tempo superior ao exigido pela NR 35.

“Conforme a NR35, quem realiza trabalho em altura tem que passar por capacitação a cada dois anos, com carga horária mínima de oito horas. Em hipótese alguma um trabalho em altura pode ser realizado sem o devido treinamento. E somente é autorizado a trabalhar em altura quem estiver capacitado, com estado de saúde avaliado e considerado apto para executar as atividades”, explica.

O secretário Municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi, destacou a importância do investimento da Prefeitura na qualificação dos servidores. “Esse curso mostra o empenho da Gestão Municipal no cumprimento da legislação trabalhista e com o bem-estar dos servidores que executam os serviços diários. Toda capacitação é de grande valia, pois além de melhorar a qualidade dos serviços ofertados à população – no caso desta, a NR 35 -, visa reduzir os acidentes de trabalho”, diz.

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