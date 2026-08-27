*POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO POR TRÁFICO DE DROGAS EM AMERICANA*
19º BPM/I – 1ª Cia PM – AMERICANA
26/08/26 – 16:27
Rua Pantanal
Viatura: I-1943 – Cb PM Gibertoni/Sd PM Santana
Indiciado: M. H.O. S.
Apreensão:
13 porções de cocaína
10 ependorfs de cocaína
06 porções de crack
04 porções de maconha
R$110,00 em notas diversas
Durante patrulhamento pelo bairro Jardim da Mata, em Americana, policiais militares receberam denúncia anônima sobre tráfico de drogas. No local, a equipe visualizou um indivíduo saindo de uma área de mata, que, ao perceber a presença policial, dispensou um objeto.
Após a abordagem, foram localizados R$ 20,00 em notas fracionadas. Em diligência pelo trajeto percorrido, os policiais localizaram o objeto dispensado, contendo entorpecentes, e, durante busca na área de mata, encontraram outras porções de drogas e dinheiro.
O indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu preso à disposição da Justiça.
Mais tráfico
*POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO POR TRÁFICO DE DROGAS EM SANTA BÁRBARA D’OESTE*
19° BPM/I – FORÇA TÁTICA/ROCAM – Santa Bárbara d’oeste
26/08/2026 – 17h15
Rua Irlanda X Rua Grecia
Equipe
Sd PM Azanha/Sd PM Wesley/Sd PM Luciano
Indiciado: E. L. B. – 32 anos
APREENSÕES
COCAINA: 41 porções (0,033kg).
DINHEIRO: 04 reais
Na tarde de quarta-feira (26), policiais militares da ROCAM, durante patrulhamento pelo Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, abordaram um indivíduo com as características informadas em denúncia sobre tráfico de drogas.
Durante a busca pessoal, foram localizadas 41 porções de cocaína e R$ 4,00 em dinheiro. O indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.