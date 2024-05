Sessão de cinema para autistas traz Garfield no domingo no Tivoli

O Tivoli Shopping recebe neste domingo, dia 19, às 11h, mais uma edição do MoviecomTodos, projeto voltado às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Desta vez, o público poderá assistir ao divertido filme ‘Garfield: Fora de Casa’.

Na animação, o icônico gato de estimação laranja retorna para uma aventura repleta de reviravoltas. Após um emocionante reencontro com seu pai, o gato de rua Vic, Garfield e seu fiel companheiro canino, Odie, se envolvem em um arriscado assalto. Juntos, enfrentam desafios inesperados e hilários, conduzindo o público em uma trama cheia de humor e ação.

Os ingressos para o MoviecomTodos custam metade do preço e podem ser adquiridos antecipadamente ou na bilheteria do cinema, de forma presencial. Não há venda online.

A sessão ocorre em uma sala adaptada às necessidades sensoriais das pessoas autistas, garantindo uma experiência do cinema mais confortável, acessível e inclusiva. Com luzes parcialmente acesas, filme dublado, volume do som reduzido e porta aberta para a circulação livre, a iniciativa proporciona um ambiente acolhedor.

O horário e o dia também foram escolhidos para minimizar qualquer desconforto, já que aos domingos de manhã o shopping possui um movimento menor e não há exibição de filmes em outras salas, evitando filas e outras variáveis que possam ser desorganizadoras para o público com TEA.

Além disso, com apresentação de laudo ou carteirinha, os autistas recebem isenção do estacionamento e desconto nos ingressos para brinquedos na área de playground do shopping.

SERVIÇO:

Sessão MoviecomTodos

Filme: ‘Garfield: Fora de Casa’

Data: domingo, 19 de maio

Horário: 11h

Local: Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping