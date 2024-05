A Codevasf publicou nesta terça-feira (14/05) edital de concurso para preenchimento de 61 vagas de nível superior e formação de cadastro reserva. O concurso é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Produção de Eventos (Cebraspe). As inscrições devem ser efetuadas entre 20 de maio e 10 de junho pelo site do Cebraspe. Acesse o edital no Diário Oficial da União: https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-1-codevasf-de-13-de-maio-de-2024-559544262.

As provas serão realizadas na data provável de 4 de agosto, nas cidades de Brasília/DF, Aracaju/SE, Belém/PA, Bom Jesus da Lapa/BA, Goiânia/GO, Macapá/AP, Maceió/AL, Montes Claros/MG, Palmas/TO, Petrolina/PE, São Luís/MA e Teresina/PI.

Serão selecionados profissionais para as seguintes áreas: Administração; Contabilidade; Economia; Engenharia Civil; Engenharia de Agrimensura; Engenharia de Pesca e Aquicultura; Estatística; Geologia; Jornalismo; Publicidade e Propaganda; e Tecnologia da informação. O salário inicial é de R$ 9.065,95.

Criada pela Lei nº 6.088/1974, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Ela tem como missão “promover o desenvolvimento regional de forma integrada e sustentável nas bacias hidrográficas, contribuindo para a redução das desigualdades”.

A Companhia possui sede em Brasília e mantém 16 superintendências regionais em sua área de atuação, que alcança 36,6% do território brasileiro, onde estão situados 2.688 municípios. A Empresa executa políticas públicas nas áreas de infraestrutura, segurança hídrica, agricultura irrigada, revitalização de bacias hidrográficas e economia sustentável.

As ações da Codevasf incluem a implantação de projetos de irrigação; a realização de obras como canais, adutoras, sistemas de abastecimento e sistemas de esgotamento sanitário; o atendimento a comunidades rurais difusas, com a instalação de poços e cisternas; a revitalização do meio ambiente, com contenção de processos erosivos e repovoamento de rios com peixes de espécies nativas; e o suporte a atividades produtivas, como a agricultura familiar, a piscicultura e a apicultura. Saiba mais sobre a Empresa em seu site oficial e em seus perfis nas redes sociais: https://www.codevasf.gov.br/.