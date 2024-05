É NESTE SÁBADO, O ESPETÁCULO MAIS COLORIDO DESSE MUNDO🌈🐸🐛

Olá pessoal de Santa Bárbara, viemos aqui convidar vocês para curtir um espetáculo incrível com toda sua família☺️

Junte-se a nós em uma jornada emocionante Além do Arco-Íris!✨

No dia 18/05, às 15h, embarque nessa aventura mágica na cidade de Santa Bárbara D’Oeste no endereço: Rua João Lino, 362- Vila Olinda, no Centro De Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”. Na peça ‘Além do Arco-Íris’, acompanhe Pituca e Fuxico em uma busca pelo pote mágico dos desejos, numa história que nos leva a refletir sobre o poder do amor e da memória. Uma comédia cativante que toca o coração e a alma. Não perca! Garanta seu lugar e venha se emocionar conosco!

Importante ressaltar que a peça é gratuita, com colaboração voluntária no final e livre para todos os públicos, perfeito pra familia toda vir juntinho🩵

📌Também teremos o acompanhamento de intérprete de Libras.

Para mais informações entre nos nossos instagrams:

@cialumiou

@pitucafuxico

#Proac2023

