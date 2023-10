Ser Modelo- Nos tempos atuais, as redes sociais como o TikTok

e o Instagram desempenham um papel fundamental na vida das crianças e adolescentes. A influência de personalidades do entretenimento que se destacam na moda é inegável, levando muitos jovens a sonhar em seguir esse caminho. Se o seu filho demonstra talento natural para poses e tem o desejo de explorar o mundo da moda, é importante lembrar que, embora a carreira de modelo possa oferecer inúmeras oportunidades, ela também requer cuidados especiais.

A saúde mental e o bem-estar de seu filho devem estar em primeiro plano ao considerar essa jornada. É muito importante lembrar que a indústria da moda pode ser exigente e desafiadora, por isso, é essencial que os pais estejam ao lado de seus filhos para oferecer orientação e apoio constantes.

Pensando nisso, conversamos com Hugo Marcel, da renomada agência Dreamers Kids, que compartilhou valiosas dicas para os pais que desejam ajudar seus filhos a ingressar com segurança na carreira de modelo. “A primeira prioridade deve ser o bem-estar da criança. Certifique-se de que seu filho está confortável com essa decisão e que o processo seja uma experiência enriquecedora para ele”, completa. Hugo também é CEO do Grupo Dreamers, que é composto pela Dreamers Management, Dreamers Kids e A Voz Comunicação. Uma agência de modelos focada em adultos, uma agência de modelos kids e uma agência de publicidade e comunicação, respectivamente. Sua carreira, que abrange mais de 15 anos no mercado da moda brasileira, inclui colaborações com supermodelos, como Gisele Bündchen.

Dicas para os pais:

1. Escolha a agência certa: Certifique-se de que a agência que você escolher para seu pequeno seja confiável, renomada e experiente em trabalhar com crianças e adolescentes. Pesquise, faça perguntas e peça referências.

2. Acompanhamento constante: Esteja sempre presente e atento às necessidades e sentimentos de seu filho. O trabalho de modelo deve ser divertido para ele, e é essencial garantir que ele não se sinta pressionado ou sobrecarregado.

3. Mantenha um equilíbrio: Incentive seu filho a continuar sendo uma criança. A educação e o tempo de lazer não devem ser sacrificados em prol da carreira de modelo. A infância é uma fase única e especial na vida de qualquer criança.

Além disso, Hugo Marcel enfatiza que a educação e o bem-estar das crianças e adolescentes devem ser prioridade: “Manter um equilíbrio entre a carreira de modelo e a educação é fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes”.

A seleção da agência de modelos é crucial, por isso, ele também aconselha os pais a procurarem agências com histórico sólido e reputação confiável, que sigam padrões éticos e legais na indústria de modelos. Ele destaca a importância de agências transparentes em relação a taxas, comissões e custos associados. “Os pais devem estar cientes de todos os aspectos financeiros da carreira de seus filhos como modelos”.

E para finalizar, completa sobre a importância dos pais não deixarem os filhos sozinhos, “esteja atento aos sinais de descontentamento ou desconforto que seu filho possa demonstrar. Converse abertamente e faça mudanças conforme necessário para garantir que ele esteja feliz e saudável.”

Ao seguir essas dicas e, acima de tudo, prestar atenção ao bem-estar emocional de seu filho, você pode ajudá-lo a realizar seu sonho de se tornar um modelo de sucesso, garantindo que ele cresça em um ambiente seguro e positivo. Lembre-se de que, no final das contas, o sorriso e a felicidade de seu filho é o que mais importa.

