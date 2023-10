Vinhos entram na campanha Outubro Rosa

A campanha Outubro Rosa, globalmente conhecida com o objetivo

de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama, ganha ainda mais força com a indústria de vinhos que também apoia a causa. Com o intuito de lembrar a importância do autocuidado e da realização periódica de mamografias, a Cantu Grupo Wine, a casa das grandes marcas, e a Wine, maior clube de assinatura de vinhos do mundo, se unem à Unaccam (União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama) para inspirar ações concretas e educar sobre a importância do diagnóstico precoce.

Os vinhos Crios Rosé Malbec, da vinícola argentina Susana Balbo, e o Ventisquero Reserva Carménère, da chilena Viña Ventisquero, são as marcas símbolo da campanha da Cantu Grupo Wine. Estes produtores apoiaram a ação em anos anteriores e em 2023 permanecem comprometidos com a causa. Durante o mês de outubro, estes vinhos terão rótulos temáticos da campanha Outubro Rosa e a cada garrafa vendida será doado R$1,00 ao projeto Unaccam.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

Já a Wine, soma esforços à campanha da Unaccam através da ação “1 real por alça rosa devolvida”. Durante o mês de outubro, todas as caixas de vinho da marca, conhecidas como ‘WineBox’ e que circulam com rótulos do Clube Wine ou das vendas no e-commerce e lojas físicas, serão caracterizadas por alças na cor rosa. Para cada alça devolvida pelos clientes nos pontos de coleta das lojas da Wine, a empresa destinará R$1,00 para apoiar a causa da Unaccam. Além disso, será doado R$1,00 a cada garrafa vendida às quartas-feiras, dia que a Wine faz uma seleção especial de vinhos, entre eles tintos, brancos, rosés e espumantes.

O valor arrecadado com estas ações será revertido para a Unaccam oferecer mamografias gratuitas às pessoas que necessitam.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP