Shopping ParkCity Sumaré recebe ação solidária e distribui 1.200 brinquedos

Papai Noel entregou presentes e encantou crianças atendidas por diferentes entidades

A manhã desta quarta-feira, 10/12, ganhou um brilho especial no Shopping ParkCity Sumaré. Centenas de crianças foram recebidas em mais uma edição do Projeto Natal do Bem. Em meio a sorrisos, expectativa e muita animação, o Papai Noel fez a entrega de 1.200 presentes, transformando o momento em uma celebração inesquecível para os pequenos.

“Para nós, é uma imensa felicidade receber estas crianças em um momento tão especial. Natal simboliza amor e união e esta iniciativa reflete todo o espírito natalino”, comentou Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Neste ano, o projeto beneficiou crianças atendidas pela APAE (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais), Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, Nisfram, Associação Pestalozzi, além de um grupo de crianças em tratamento no Hospital de Clínicas da Unicamp.

Projeto

Para Adriana Cristino, presidente da Apae, a iniciativa faz toda a diferença para a inclusão dos alunos. “A oportunidade de vir ao Shopping e passear é muito importante para os alunos, que têm o direito de estar onde eles quiserem”, destacou, lembrando que o dia 10 de dezembro é considerado o Dia da Inclusão Social. Renata da Conceição, mãe do pequeno Matheus, de 8 anos, disse que o filho gosta muito de Natal e estava encantado com a ideia de encontrar o Papai Noel.

O projeto Natal do Bem é uma ação solidária que mobiliza empresários da cidade para fazer mais feliz o Natal de muitas crianças. Otaviano Carvalho, articulador do projeto, explica que neste ano o movimento contou com o apoio das empresas Randon Implementos, Grupo Vialume, Equipamentos NEI, AMI, Danielle Teixeira Consultora Estratégica, ONG Expandindo Amor, Smile Transportes, CBM, Universidade São Judas Polo Sumaré, além do Shopping ParkCity Sumaré. Ao todo, foram arrecadados 5 mil brinquedos.

Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento, lembra que a iniciativa é mais que uma ação solidária isolada. É um movimento alinhado com o propósito do Shopping, de estar conectado e ao lado da comunidade local.

