Mutirão no HM de Americana supera expectativas e reforça ações de prevenção às ISTs

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, promoveu nesta quarta-feira (10) o mutirão do Dezembro Vermelho, com a realização de 111 testes rápidos gratuitos para HIV, sífilis e hepatites virais. A ação, aberta à população, superou as expectativas e reforçou a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A iniciativa integra a campanha nacional de conscientização, que durante todo o mês mobiliza instituições de saúde em prol da informação, testagem e cuidado. No HM, equipes de enfermagem, laboratório e apoio técnico trabalharam de forma integrada para garantir agilidade e acolhimento ao público.

Segundo a diretora técnica do hospital, Dra. Eloisa Duzzi, o mutirão demonstra o compromisso da instituição com a saúde preventiva. “O Hospital Municipal vem ampliando suas ações de promoção da saúde, e esse mutirão é uma oportunidade de aproximar a população dos serviços de testagem, que são fundamentais para diagnóstico precoce e tratamento adequado. Ficamos muito satisfeitos com a participação da população”, destacou.

Os resultados dos testes foram entregues de forma rápida e sigilosa, com orientação individualizada para cada caso, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. A ação também distribuiu materiais informativos sobre cuidados, prevenção e tratamento das ISTs.

A infectologista e coordenadora do SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar), Dra. Lethicia Chimello, ressaltou a importância do acesso facilitado aos testes. “A prevenção começa pela informação e pela testagem. Quanto mais cedo a pessoa busca saber sua condição, maiores são as chances de tratamento eficaz e qualidade de vida. O mutirão cumpre um papel essencial nesse processo”, afirmou.

A ação é uma parceria entre o Grupo Chavantes e a Secretaria de Saúde de Americana, com apoio do Laboratório SR – Diagnósticos – Laboratório Villac LTDA, da Tendas Indaiatuba e da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação da Prefeitura de Americana, reforçando a importância da integração entre setores para ampliar o alcance e a efetividade da iniciativa.

“O mutirão reforça o quanto a prevenção precisa estar cada vez mais próxima das pessoas. Quando a população encontra um serviço acolhedor e acessível, como o que foi feito no Hospital Municipal, os resultados aparecem rapidamente. Ficamos muito satisfeitos com a participação e com o empenho das equipes envolvidas. Nosso compromisso é ampliar ações como essa e seguir cuidando da cidade com responsabilidade e atenção contínua”, acrescentou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Com a boa adesão da população, o HM avalia ampliar iniciativas semelhantes ao longo de 2026, reforçando o compromisso com a saúde pública e a prevenção contínua. O hospital é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

