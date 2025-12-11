Ranking dos municípios paulistas com melhores práticas agropecuárias será divulgado na próxima segunda-feira (15)

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo (SAA-SP) divulgará, na próxima segunda-feira (15), as prefeituras mais bem colocadas no ranking paulista do Programa Município Agro, em cerimônia de premiação que será realizada na capital.

O programa incentiva, por meio de mecanismos técnicos, o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário, sendo executado pela Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI), em parceria com as prefeituras que participam do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.

As cidades com melhores classificações no ranking recebem premiações em dinheiro. Neste ano, o Município Agro apresenta uma novidade que impacta positivamente na pontuação dos participantes: o Projeto de Incentivo à Produção Agropecuária, que conta com o apoio dos extensionistas da CATI na elaboração e visa o desenvolvimento sustentável do agronegócio paulista.

”O Município Agro – Ranking Paulista estimula a melhoria contínua da gestão pública no campo, além de possibilitar o acesso a recursos, programas e convênios com o Governo do Estado. Neste ano, estão participando 404 cidades e 90 prefeituras serão premiadas”, explica o diretor da CATI, Ricardo Pereira.

Em 2024, 117 prefeituras foram ranqueadas na cerimônia de premiação, que promoveu o repasse de R$ 1.350.000,00 aos três primeiros colocados de cada categoria: Grupo 1 – PIB de R$ 3 bilhões a R$ 90 bilhões, Grupo 2 – PIB R$ 500 milhões a R$ 3 bilhões e Grupo 3 – R$ 30 milhões a 500 milhões. A divulgação do resultado do ranking deste ano será feita no Palácio dos Bandeirantes, a partir das 15h30.

Serviço

Cerimônia de premiação do Município Agro – Ranking Paulista

Quando : 15/12/2025, a partir das 15h30

Onde : Palácio dos Bandeirantes, situado na Avenida Morumbi, 4500, Morumbi, São Paulo (SP)

Organização : SAA-SP/CATI

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP