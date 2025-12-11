DAE de Santa Bárbara investe R$ 6,1 milhões para reduzir as perdas de água

Departamento de Água e Esgoto foi contemplado com recurso do Fehidro para executar ações

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste foi contemplado com R$ 6,1 milhões do Fehidro – Fundo Estadual de Recursos Hídricos – para a execução do Plano Municipal de Redução de Perdas de Água. O investimento total é de R$ 6,4 milhões, incluindo contrapartida de R$ 300 mil da autarquia, com o objetivo de ampliar a eficiência operacional do sistema de abastecimento do município.

O contrato do repasse foi assinado na manhã desta terça-feira (9) pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e pela secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), Natália Resende, durante a Cerimônia de Entrega de Benefícios aos Municípios Paulistas, realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O município foi representado pelo diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior.

Projeto

O projeto apresentado pelo DAE e aprovado pelo Fehidro prevê a implantação de 47 Distritos de Medição e Controle (DMCs), que utilizam setorização, medição precisa e controle de pressão para reduzir perdas reais e aparentes, agilizar a identificação de vazamentos e otimizar a operação do sistema de abastecimento.

Também estão previstas a instalação de macromedidores, válvulas redutoras de pressão, implantação de novas redes e outras intervenções estratégicas. As ações beneficiarão diversos bairros de Santa Bárbara d’Oeste, alcançando aproximadamente 62 mil moradores.

Desde 2021, o DAE vem fortalecendo suas políticas de controle de perdas com a atuação do Grupo de Melhoria Contínua, composto por técnicos da autarquia. Em setembro de 2025, o município alcançou um marco significativo ao reduzir o índice de perdas de água de 56%, registrado em 2020, para 35%. O resultado reflete o trabalho constante de análise de dados, elaboração de planos de ação e monitoramento sistemático dos indicadores, com a meta de atingir 25% de perdas nos próximos anos.

