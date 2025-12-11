Os deputados decidiram, entre a noite desta quarta-feira (10) e a madrugada desta quinta-feira (11), votar os processos disciplinares contra parlamentares de posições políticas distintas.

Nesta quinta-feira, o plenário manteve o mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) após não atingir a maioria absoluta de 257 votos necessária para a cassação.O placar foi de 227 favoráveis e 170 contrários.

Zambelli está presa na Itália desde julho, após fugir do Brasil logo depois de ser condenada a dez anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Ela também foi sentenciada em outra ação por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

Deputados fazem o Glauber fica

Mais cedo, na noite de quarta-feira, o plenário aprovou, por 318 votos a 141, a suspensão por seis meses do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ). O caso analisado envolvia uma representação por quebra de decoro após o parlamentar se envolver em uma briga com um integrante do MBL nas dependências do Congresso.

A suspensão foi aprovada após os deputados aceitarem um destaque apresentado pelo PSOL, que retirou de pauta a possibilidade de cassação, medida que tornaria o deputado inelegível por oito anos.

