A Horta da Lelê completa 8 anos! ✨🌿
Oito anos levando educação ambiental de forma leve, prática e encantadora.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Hoje, a Horta já está presente em várias escolas, levando para as crianças a importância da sustentabilidade, do cuidado com o meio ambiente e da alimentação saudável.
Números da Horta da Lelê
Mais de 45 mil crianças já participaram desse projeto que transforma curiosidade em conhecimento e pequenas ações em grandes mudanças.
Cada sementinha plantada representa um futuro mais consciente, mais verde e mais cheio de propósito.
8 anos da Horta — cultivando valores que seguem crescendo. 🌱💚
Leia Mais notícias da cidade e região