A Horta da Lelê completa 8 anos! ✨🌿

Oito anos levando educação ambiental de forma leve, prática e encantadora.

Hoje, a Horta já está presente em várias escolas, levando para as crianças a importância da sustentabilidade, do cuidado com o meio ambiente e da alimentação saudável.

Números da Horta da Lelê

Mais de 45 mil crianças já participaram desse projeto que transforma curiosidade em conhecimento e pequenas ações em grandes mudanças.

Cada sementinha plantada representa um futuro mais consciente, mais verde e mais cheio de propósito.

8 anos da Horta — cultivando valores que seguem crescendo. 🌱💚

