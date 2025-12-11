Sumaré oferece ônibus gratuito para o show de Natal de Fernandinho

A Prefeitura de Sumaré promove nesta quinta-feira (11) mais uma grande celebração do “Natal para Jesus”, tema oficial da programação natalina de 2025 no município. Para garantir que toda a população possa participar, o transporte coletivo será gratuito a partir das 16h, facilitando o deslocamento dos moradores até a Praça das Bandeiras, onde ocorrerá o show especial com o cantor gospel Fernandinho. O evento é totalmente gratuito.

O objetivo da ação é democratizar o acesso às festividades natalinas, permitindo que famílias de todas as regiões da cidade participem da apresentação, que promete reunir milhares de pessoas em um momento de fé, devoção e confraternização.

Evento

O prefeito Henrique do Paraíso reforçou o compromisso da administração em promover celebrações acessíveis e significativas para a comunidade.

“Este Natal tem um significado especial para Sumaré. Com o tema ‘Natal para Jesus’, queremos proporcionar à população momentos de paz, alegria e espiritualidade. O show do Fernandinho certamente será uma noite memorável, e disponibilizar o transporte gratuito é uma forma de garantir que todos possam participar desse grande encontro”, afirmou o prefeito.

Destaque da música gospel nacional, Fernandinho é cantor, compositor e pastor. Iniciou sua carreira no final dos anos 1990 e ganhou projeção nacional com canções que se tornaram referências no louvor cristão contemporâneo. Com inúmeros álbuns ao vivo e de estúdio, o artista é reconhecido por sua voz marcante, letras de exaltação e ministrações que têm impacto profundo no público evangélico brasileiro. Sua apresentação em Sumaré integra uma agenda especial de eventos natalinos preparados pela administração municipal.

Serviço:

Show de Natal com Fernandinho

Data: quinta-feira, 11 de dezembro

Horário: a partir das 19h

Local: Praça das Bandeiras – Região Central

Ônibus gratuito a partir das 16h em todas as linhas municipais.

