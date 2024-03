Com apenas 22 anos, a tiktoker, Xehli G, viralizou na internet ao revelar nas redes sociais que inclui o próprio sangue menstrual na sua rotina de skincare. Preocupada com os cuidados com a pele, ela afirma que faz tudo o que pode para conservar uma pele jovem e bem tratada: “Quem não quer estar sempre bonita e com um aspecto saudável? Eu sou assim e acredito que muitas pessoas também. A diferença é que utilizo alguns métodos diferenciados”.

Para Xehli G, aplicar o próprio sangue como uma máscara facial é uma prática comum e que também preserva o meio ambiente. “É eco-friendly. Não preciso utilizar plásticos, não descarto nada. Sou eu mesma cuidando de mim com o que o meu corpo oferece”, declarou. Agora, a jovem que possui mais de 500 mil seguidores começou a reservar os sangues da sua menstruação para colocar à venda na internet. Se apenas a “menstruation mask” já foi motivo para dividir opiniões, a influencer terá uma polêmica ainda maior para combater.

“As pessoas devem fazer o que elas acham que seja o melhor para ela. Eu percebo as diferenças no meu rosto e gosto do resultado. Li muitas mensagens dizendo: ‘Poxa, acho que só a sua menstruação pode resolver o meu problema’. Não seja por isso, encontrei a solução. Agora qualquer um que comprar poderá ter a pele perfeita, bem lisinha, como a minha”, relatou. Apesar de alguns profissionais da saúde serem contra a prática, Xehli permanece firme na ideia do seu novo negócio.

Segundo ela, é um empreendimento como qualquer outro e quem tem o desejo de conhecê-la ainda poderá levar uma “parte” para casa. “Terá o meu cheiro e a minha textura. Não é o máximo? Basta aplicar a máscara com um pincel. Eu reservo o sangue logo depois que ele se armazena no coletor menstrual e diluo o conteúdo com outros produtos específicos para o rosto”, explica. A tiktoker também acrescenta que serão poucas unidades a serem vendidas: “É uma edição limitada. Sejam rápidos, garantam os seus e aproveitei”, finalizou.