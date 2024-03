União Barbarense precisa ganhar e torcer contra 2 pra avançar

O União Barbarense vai para a última rodada da 1a fase

da Série A4 do Campeonato Paulista torcendo para que Vocem, Ska Brasil e Audax não vençam seus jogos. Se dois destes 3 times não vencerem e o Leão da 13 vencer sua partida em casa, o time barbarense avança para a fase final.

O União ocupa hoje a 10a posição com 19 pontos ganhos e encara o Jabaquara em casa na rodada decisiva. Dos adversários pela vaga, dois jogam fora (Vocem e Ska Brasil) e o Audax joga em casa.

O UAB ainda pode subir caso vença seu jogo e o arquirrival Rio Branco de Americana perca seu jogo em casa. Mas o time barbarense teria que golear seu adversário e torcer para que o Tigre perca também por boa margem. O saldo hoje a favor do time de Americana é de 6 gols (+2 contra -4 do União).

RIO BRANCO– Já o Rio Branco pega o quase rebaixado Independente de Limeira e precisa apenas de um empate para avançar. Mas uma vitória faz o time de Americana chegar mais embalado para a fase final, em que terá que fazer confronto com um dos times mais bem classificados da 1a fase.

