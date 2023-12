Smart Fit promove dia gratuito de exercícios pelo Brasil

da rede de academias com aulas de FitDance e Workout para o público em geral. Ao todo são 13 cidades participantes: Aracaju, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Maceió, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

De acordo com Guilherme Costa, head de marketing Brasil da SmartFit, o SmartFit Day é um dia para fomentar a importância do exercício físico para as pessoas. “Também é uma forma de trazer o público mais próximo da marca e mostrar o potencial da academia para todos”, confirma.

Os participantes do evento receberão ofertas especiais da SmartFit como: 25% Off na compra de qualquer produto na loja do Smart Fit Supps e uma coqueteleira, um voucher de 1ª bioimpedância gratuita do SmartFit Nutri e 2 meses grátis contratando o plano anual do Smart Fit Coach. No dia também haverá ações de parceiros como Asics, Chilli Beans e Polpanorte.

A SmartFit está em 15 países e possui mais de 1200 academias na América Latina. Este ano, a empresa completou 14 anos de uma jornada que, desde o início, foi pautada pela democratização do fitness de alto padrão, proporcionando uma experiência acessível e de alta qualidade para todas as camadas da população. A estratégia da Smart Fit baseou-se na expansão estruturada, abrindo unidades em diversas cidades do Brasil e, posteriormente, em outros países da América Latina.

Sobre o Grupo Smart Fit

O Grupo SmartFit detém as marcas de academias SmartFit e Bio Ritmo, as marcas de academias studios Race Bootcamp, Vidya Studio, Tonus Gym e Jab House, além dos produtos digitais Total Pass e Queima Diária. A rede é líder do mercado de academias na América Latina e a quarta maior do mundo em número de clientes. Em setembro de 2023, o número de clientes ativos chegou a mais de 4,4 milhões nas mais de 1300 unidades do grupo. No Brasil, a Smart Fit está presente em mais de 160 cidades, em todos os 26 estados e Distrito Federal. Fora do Brasil, atua em aproximadamente 140 cidades e 15 países. Conheça mais sobre a SmartFit no site oficial.