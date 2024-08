Moradores de Americana e Santa Bárbara sorteados na promoção do Tivoli

O Tivoli Shopping tem o prazer de anunciar os ganhadores da promoção “Acelerando o coração do paizão”, que movimentou o centro de compras durante o período de 30 de julho a 12 de agosto, em celebração ao Dia dos Pais. A campanha sorteou duas motos Hunter 350 Dapper, que agora pertencem a Nelson Azevedo, aposentado e morador de Santa Bárbara d’Oeste, e Cristiano Damasceno, supervisor de expedição e produção de Americana.

Durante a promoção, os clientes que realizaram compras no Tivoli Shopping tiveram a oportunidade de concorrer aos prêmios ao acumular R$250 em compras.

Nelson Azevedo, um dos ganhadores, expressou sua alegria ao receber a notícia. “Eu até desacreditei quando me ligaram. Estou muito feliz, eu nunca acreditei nessas promoções e ganhei. Agradeço ao Tivoli Shopping por esse grande presente”, comemorou.

A moto Hunter 350 Dapper, sorteada na promoção, destaca-se por sua ergonomia atualizada, ângulo de inclinação reformulado e baixo centro de gravidade, proporcionando uma pilotagem fácil e ágil. Equipada com um motor de 350cc, a Hunter 350 Dapper é ideal tanto para a rotina na cidade quanto para aventuras na estrada, combinando desempenho e precisão.

Cristiano Damasceno, o segundo ganhador, também compartilhou sua empolgação com o resultado do sorteio. “Estou muito grato por ter ganhado esse prêmio. Veio em uma hora muito boa, estava precisando muito de uma moto”, disse Cristiano.

Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, também comentou o sucesso da campanha. “Estamos muito satisfeitos com a participação dos nossos clientes na promoção ‘Acelerando o coração do paizão’. É gratificante ver a alegria dos ganhadores e saber que conseguimos proporcionar uma experiência especial neste Dia dos Pais. Agradecemos a todos que participaram”, complementou Paula.