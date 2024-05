SP da posse a 4 mil novos policiais civis

Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo (Sindpesp) participou da cerimônia de posse de 4.017 policiais civis

realizada nesta sexta-feira pelo governo paulista, no Ginásio Poliesportivo do Ibirapuera, em São Paulo-SP.

Ao todo, são 353 novos delegados, 2.208 novos escrivães, 1.260 novos investigadores e 196 novos médicos-legistas nomeados de concursos que tiveram início em 2022. É uma grande conquista para a instituição!

Até hoje, conforme dados do Defasômetro, instrumento que o Sindpesp utiliza para acompanhar a evolução do quadro de Recursos Humanos (RH) da Polícia Civil desde 2013, dos 41.912 cargos destinados à instituição em todo o estado, 17.234 estavam vagos, o que representa 40% da nossa força policial. Com a entrada dos novos policiais civis e o compromisso firmado pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), durante a cerimônia de posse – de que até o final deste ano, mais 3,5 mil serão nomeados -, emerge excelente expectativa de recomposição breve dos quadros de pessoal da Polícia Civil de São Paulo.

O Sindicato, dessa forma, parabeniza e enaltece a iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, ressaltando que, com o ingresso dos novos policiais civis, haverá expressiva redução da sobrecarga de trabalho que os profissionais da ativa enfrentam no dia a dia e, sem dúvida alguma, grande ganho para a população, que contará com mais profissionais se dedicando à investigação de crimes e ao atendimento ao público.

O Sindpesp, ademais, externa suas congratulações aos novos policiais civis que doravante passam a integrar a valorosa Polícia Civil bandeirante; deseja boas-vindas, com votos de sucesso na jornada; e se coloca à disposição na luta por suas demandas e por uma instituição sempre forte.

