Sumaré tem curso gratuito de inteligência artificial

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, oferta gratuitamente o curso “IA para Todos”, uma oportunidade para se capacitar em uma das áreas mais inovadoras do mercado. A capacitação é por meio do Programa Qualifica SP, em parceria com a StartSe. Os interessados podem ser inscrever até o dia 31 de março, pelo site www.qualificasp.sp.gov.br.

Podem participar moradores do Estado de São Paulo alfabetizados e não há idade mínima e máxima exigidas. O início é imediato após a realização da inscrição. Com formato 100% on-line, o curso tem um total de quatro horas de aprendizado e pode ser concluído em até três meses. Ao final, os alunos receberão certificado.



As aulas em Sumaré são divididas em quatro módulos:

1. Desmistificando a IA: mostra que qualquer pessoa pode utilizar a inteligência artificial;

2. Integração no dia a dia: ensina como aplicar a IA em atividades cotidianas;

3. Criação de aplicações: aborda como transformar tarefas do cotidiano em processos mais produtivos;

4. Atualização e ferramentas: foca no uso de diferentes ferramentas de IA disponíveis no mercado.

O Qualifica SP oferece cursos de qualificação profissional de alta qualidade, que conectam a população às melhores oportunidades de emprego e geração de renda.

O PAT fica na rua Justino França, 143, centro. Os candidatos podem comparecer no local das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, o contato deve ser feito pelo telefone (19) 3803-3003.