Super Bowl deve ter jogo disputado entre Kansas City e Philadelphia

Neste domingo (9), acontece um dos maiores eventos esportivos do ano: o Super Bowl, a final da Liga Nacional de Futebol Americano dos Estados Unidos (NFL), que define o grande campeão da temporada 2024/25. A partida, marcada para 20h30 no horário de Brasília, será a reedição do Super Bowl de duas temporadas atrás, entre o Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs. No jogo de 2023, os Chiefs se sagraram campeões em um jogo bastante equilibrado, decidido por apenas 3 pontos nos últimos segundos da partida.

Um evento esportivo da magnitude do Super Bowl atrai um grande número de jogadores para as plataformas de apostas on-line. Para a segurança dos usuários, é fundamental escolher uma plataforma confiável e responsável para apostar em seus esportes preferidos. A Bullsbet, plataforma de apostas regulamentada para operar no Brasil, já definiu as odds para a grande final da NFL.

De acordo com Iagor Marques, diretor de Dados e Tecnologia da Seven X Gaming, que controla a Bullsbet, as odds são calculadas com base em uma combinação de fatores estatísticos, probabilísticos e mercadológicos.

“A análise é bastante cuidadosa. Observamos estatísticas detalhadas, além do desempenho mais recente das equipes e dos jogadores e as tendências que surgem durante as partidas. Isso nos permite ajustar as cotações conforme o volume de apostas em cada um dos resultados. Dessa forma conseguimos equilibrar as apostas, reduzindo os riscos tanto para a casa quanto para os usuários”, detalha. Ele revela que fatores como lesões, suspensões, mudanças de técnico e até condições climáticas podem impactar as odds. “O mercado reage rapidamente a novas informações para manter as cotações atualizadas”, afirma Iagor.

Para a partida entre Eagles e Chiefs, a probabilidade de vitória da equipe de Kansas City está maior, ou seja, está pagando menos, flutuando na casa de 1.83. A odd para a vitória da franquia da Philadelphia está variando por volta de 1.95. “Por exemplo, se eu aposto dez reais nos Chiefs e eles vencerem, eu recebo R$ 18,30. Se meus dez reais forem nos Eagles e eles se sagrarem campeões, eu recebo R$ 19,95”, explica Iagor, ressaltando que o valor das odds podem variar a cada dia. Ou seja, quanto menor a probabilidade de vitória, maior o retorno financeiro, e vice-versa. Há também a possibilidade de apostar em outras estatísticas além do resultado final do jogo, como a pontuação total do primeiro quarto, primeiro tempo ou do jogo completo, e até mesmo no vencedor dos primeiros 15 ou 30 minutos da partida.

Disputa do Super bowl

Ao escolher a Bullsbet, o jogador tem à disposição ferramentas de controle para gerenciar a atividade na plataforma de maneira consciente, promovendo um ambiente de apostas responsável e equilibrado. Além disso, os usuários da plataforma podem receber até 15% de cashback e o saque é realizado de forma instantânea, com o pagamento via pix na chave CPF do jogador.

