Sumaré celebra independência do Brasil com desfile cívico de 7 de setembro

A Prefeitura de Sumaré convida toda a população para uma celebração única de sua identidade no Desfile Cívico de 7 de Setembro. Com o tema “Sumaré Ontem e Hoje: Orgulho da Nossa História, Esperança no Nosso Futuro”, o evento deste ano se transforma em um espetáculo humano, onde as ruas se tornam o palco e o povo, o protagonista. Em uma grande jornada performática, a cidade traduzirá em passos, sorrisos e cores a beleza de sua história, a força de sua gente e a esperança que guia os próximos anos.

A celebração tem como objetivo central reforçar o lema “Sumaré para Todos”. Cada bloco, liderado por Secretarias Municipais, mostrarão os projetos e o trabalho dedicado à população, simbolizando um novo tempo de progresso e união. O evento é um convite para que cada cidadão se sinta parte da construção de uma Sumaré mais inclusiva, pujante e inteligente.

O vice-prefeito André da Farmácia ressalta o envolvimento da comunidade na realização do desfile e o simbolismo de cada momento como reflexo das transformações em curso na cidade:

“O nosso desfile de 7 de Setembro é uma celebração da nossa gente. É uma honra ver nossos servidores, alunos e a comunidade se unindo para mostrar, de forma tão humana e criativa, as transformações que estamos vivenciando. Cada bloco é um lembrete do trabalho que está sendo feito e do nosso compromisso em construir uma cidade mais justa e próspera, um passo de cada vez, mas um trabalho contínuo.”

Ao destacar a importância do evento como um marco de pertencimento e união, o prefeito Henrique do Paraíso reforça o papel simbólico do desfile para a identidade da cidade:

“Este desfile é uma oportunidade única de olharmos para o nosso passado com orgulho e, ao mesmo tempo, projetarmos o nosso futuro com esperança. Ele não é apenas um evento, mas uma manifestação do nosso espírito de comunidade. Queremos que cada família sumareense se reconheça na história que será contada e saia daqui inspirada a ser protagonista na construção de um futuro melhor para todos.”

