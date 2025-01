Sumaré registra grande volume de chuva na noite desta quarta-feira (15): cerca de 106 mm. Sempre alerta às ações de monitoramento do nível de chuvas, a equipe da Defesa Civil Municipal intensificou os trabalhos in loco em diversos pontos da cidade onde ocorreram pontuais trombas d’água ou enxurradas, para apoiar as famílias afetadas e minimizar os danos.

Até o momento, a cidade tem dois pontos de alagamentos:

Rua Crenac, Jardim Picerno, e Avenida Rebouças, altura do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior, no Jardim Alvorada.

As equipes também seguem nesses locais orientando a população e ofertando auxílio e atendimento. Não há desalojados, porém, um ponto de abrigo na Escola Municipal Neusa de Souza Campos, no Jardim Rosa e Silva, foi montado caso haja necessidade de assistência da população.

A Defesa Civil também pede para que a população evite áreas comuns de alagamento, como Jardim Primavera, Três Pontes, Jardim Picerno e Vila Diva.

Caso haja necessidade de atendimentos de urgência os moradores podem entrar em contato pelos telefones:

* Corpo de Bombeiros – 193;

* ⁠SAMU – 192 ;

* ⁠Polícia Militar – 190;

* ⁠Defesa Civil – 199

* ⁠Guarda Municipal – (19) 38733350.

A Defesa Civil de Sumaré orienta a população durante este período de chuvas fortes:

– Evite transitar nas vias da cidade que estão com trânsito comprometido devido ao alagamento em vários bairros;

– Não atravesse áreas alagadas: Isso pode representar risco à sua vida e dificultar o trabalho das equipes de resgate.

– Cuide de sua segurança: Se sua residência foi afetada pela água, busque abrigo em pontos seguros e informe imediatamente às autoridades locais.

