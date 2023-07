Sumaré ganha Corpo de Bombeiros esta 3a

O prefeito Luiz Dalben entrega esta 3a (11) a Estação do Corpo de Bombeiros de Sumaré

A cerimônia será às 9h30, na rua César Moranza, 730, Vila Santa Terezinha. Além da ampliação do atendimento, a nova base agilizará as ocorrências, pois irá evitar o deslocamento de equipes de outras cidades.

“O Bombeiro Militar está chegando à Sumaré para ajudar cada vez mais o povo da nossa cidade, as indústrias, os comércios. Isso é desenvolvimento para o nosso município. Este será mais um reforço nos nossos investimentos em segurança pública, sempre visando à proteção e cuidados com nossos moradores. Agradeço ao nosso deputado Dirceu Dalben, que levou nossa demanda ao Governo do Estado e hoje estamos concretizando esse desejo”, disse o prefeito Luiz Dalben.

“Sumaré vai ganhar mais um equipamento público de segurança, um Corpo de Bombeiros Militar, que vem para somar, para agregar ao Corpo de Bombeiros Municipal, do qual temos muito orgulho! Quando fui prefeito de Sumaré, de 1997 a 2004, realizamos concursos públicos para aumentar o efetivo da Guarda Municipal e contratar os bombeiros municipais, que sempre trabalharam com muita garra e coragem, mesmo quando havia pouca estrutura. Agora, os trabalhos de proteção à vida das pessoas, ao meio ambiente, ao patrimônio, trabalho de resgate, será ampliado, beneficiando toda a população”, falou o deputado Dirceu Dalben.

A unidade pertence ao 16º Grupamento de Bombeiros, subordinado ao Comando de Bombeiros do Interior -1. Serão em torno de 23 bombeiros estaduais e 10 municipais, além de uma unidade de resgate e outra auto bomba de salvamento.

A unidade conta com pátio de viaturas, telegrafia, alojamento feminino, alojamento de Subtenentes e Sargentos, alojamento de Cabos e Soldados, refeitório, banheiro masculino e feminino, área de serviço, sala de aula e sala da administração.

A Estação do Corpo de Bombeiros Militar é um reforço às ações de segurança de Sumaré. Desde 2017, diversos investimentos foram feitos nas corporações municipais para ampliar os cuidados com a população. Foi criado o ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) para as ocorrências de maior grau de periculosidade. O sistema de videomonitoramento foi ampliado. Câmeras de videomonitoramento inteligentes foram instaladas nas principais entradas e saídas da cidade. A Guarda Municipal recebeu novos equipamentos para aperfeiçoamento da CECOM (Central de Comunicação e Monitoramento), otimizando os serviços.

As operações de fiscalização e ronda ostensiva foram intensificadas. Mensalmente os índices de criminalidade caem na cidade. Isso é fruto do trabalho de uma Guarda Municipal preparada e que atua em conjunto com as Polícias Militar e Civil. As operações de segurança, capacitações e cursos de atualização foram intensificados. Além disso, novos equipamentos, uniformes e itens de segurança foram entregues às corporações.

