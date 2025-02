O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, anunciou nesta quarta-feira (05) o Programa Nosso Quilombo Limpo, com R$ 351 milhões de investimento. A meta é garantir que até 2030 a cidade tenha 100% do esgoto tratado. Os recursos são da BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico do município.

Há oito anos, a BRK Ambiental tinha planos de fazer tal investimento. No entanto, a administração anterior não reconhecia a concessionária, o que dificultava os trabalhos. Dessa forma, durante todo esse período, não foi possível realizar a recuperação do Quilombo. A antiga gestão também não fez o reequilíbrio necessário para o início das obras.

Agora, o prefeito conseguiu fazer o desbloqueio dos investimentos, dando condições para a BRK Ambiental atuar na recuperação do curso d’água. Henrique do Paraíso, como o chefe do Poder Executivo, desempenhou papel crucial ao desbloquear este que é o maior investimento em saneamento e sustentabilidade que a cidade já recebeu.

O acordo foi formalizado em audiência com o Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), com a presença dos promotores Ivan Carneiro, Rodrigo Sanches Garcia, Luciane Rodrigues Antunes e Flávia Maria Gonçalves.

Atualmente, 28% do esgoto de Sumaré é tratado. Com os investimentos anunciados por Henrique do Paraíso, o cronograma das obras prevê que até 2026 sejam 30%; até 2028, a cobertura será de 70%; e, finalmente, até 2030, espera-se que 100% do esgoto da cidade seja tratado, realizando, assim, o sonho do Ribeirão Quilombo limpo.

Além disso, hoje 5% dos habitantes da cidade não têm redes coletoras em suas casas. A situação resulta em consequências graves para a saúde humana, e prejudica muito a natureza. Com os investimentos, a questão será resolvida.

“Estamos trabalhando para que a população de Sumaré tenha bem-estar e qualidade de vida. Para isso, é necessário saneamento básico. Assim, é fundamental a despoluição do Quilombo. Estamos vivendo um dia histórico, e que beneficiará muito as gerações futuras”, explicou Henrique do Paraíso.

De acordo com o vice-prefeito de Sumaré e secretário de Governo, André da Farmácia, a gestão tem sido inovadora em diversos segmentos. “Em pouco tempo, graças ao trabalho intenso, estamos apresentando resultados para dificuldades que se arrastavam por anos. Seguiremos assim”, garantiu.

Cursos de água

Para avançar ainda mais, também serão realizadas ações de saneamento e infraestrutura no Tijuco Preto, e em outros cursos de água do município. Entre os serviços que serão feitos estão a macrodrenagem para evitar, de fato, enchentes em áreas suscetíveis. Após oito anos de impasse, a BRK Ambiental tomará as medidas necessárias para eliminar problemas antigos.

Com questões ambientais sanadas, o programa também impulsionará a economia local, com investimentos sólidos ao longo da rodovia dos Bandeirantes (SP-348). Este desenvolvimento abrangerá a instalação de novas infraestruturas como ETA (Estações de Tratamento de Água), ETE (Estações de Tratamento de Esgoto), redes coletoras e novas adutoras de água. Assim, Sumaré se posiciona para atrair novas empresas, gerar empregos e promover o crescimento econômico sustentável.

