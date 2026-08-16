De sunga branca- O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, publicou em seu Story do Instagram um vídeo gerado por inteligência artificial em que aparece de sunga, usando a faixa presidencial e segurando uma bebida em um cenário tropical.

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A publicação rapidamente ganhou repercussão nas redes, com comentários e reações ao conteúdo.

Vídeo- Sunga branca de F Bolsonaro

PL APOSTA NO FUNK EM VÍDEO DESCONTRAÍDO COM PARLAMENTARES

O Partido Liberal publicou um vídeo em clima descontraído, reunindo parlamentares e lideranças da sigla ao som de funk. A gravação traz participações de nomes do partido e chama atenção pelo formato diferente das tradicionais publicações políticas.

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