Prefeitura ensina sustentabilidade a estudantes de Hortolândia

Prefeitura ensina sustentabilidade de forma lúdica a estudantes de Hortolândia

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O segundo semestre letivo começou com aprendizado prático e muito contato com a natureza para os estudantes da rede municipal de Hortolândia. O Projeto ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) no Parque, em realização pela Prefeitura, retomou o calendário de visitas presenciais ao OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jardim Santa Clara do Lago II.

Iniciado em 2023, o Projeto desafia as crianças da rede municipal de ensino a pensar em como fazer da Terra um mundo melhor, mais pacífico e justo para todos. As atividades ocorrem por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Educação, Ciência e Tecnologia e de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos.

Nesta terça-feira (11/08), foi a vez dos estudantes do 3º ano A e B da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Villagio Ghiraldelli participarem da vivência. Durante a visita, as crianças deixam de ser apenas espectadores e se tornam “jogadores”. A dinâmica começa com uma aula expositiva sobre os ODS e, em seguida, partem para a exploração do parque, onde conhecem de perto a fauna e a flora locais. O roteiro inclui jogos de tabuleiro e trilhas em tamanho ampliado, encerrando a vivência com um piquenique.

Toda a jornada é estruturada para apresentar, passo a passo, as 17 metas universais propostas pela ONU (Organização das Nações Unidas) para 2030, divididas em quatro eixos de aprendizagem:

Os Desafios da Sustentabilidade – conhecendo os ODS; Resíduo Zero; Água – a lagoa começa aqui, começa lá, começa em todo lugar; e O ar que respiramos – quero um meio ambiente por inteiro.

Segundo a professora Cláudia Cristina Barbosa da Silva, educadora ambiental do OAPE, o objetivo vai muito além da sala de aula. “A iniciativa visa levar as crianças a compreender que elas são as herdeiras do nosso planeta e que cada ação faz diferença, sim, para o nosso meio ambiente”, destaca.

A experiência imersiva rendeu descobertas surpreendentes para as crianças. Pietro Platero, de 9 anos, estudante do 3º ano A, conta que conhecia o tema, mas se encantou com a vivência prática. “Eu já conhecia o parque, mas não sabia que tinha tantas coisas assim, como uma árvore rara,” relatou se referindo ao exemplar de Pau-brasil presente no Parque.

De acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, a vivência prática fortalece o protagonismo dos estudantes e estimula o pensamento crítico desde os anos iniciais. A Secretaria ressalta ainda que, ao vivenciarem os desafios da sustentabilidade no parque, as crianças assimilam valores fundamentais de cidadania de forma natural, tornando-se multiplicadoras de bons hábitos e consciência ambiental dentro de suas próprias casas e comunidades.

Alinhamento curricular e visita às escolas

Neste segundo semestre, a expectativa da equipe gestora é atender 1.050 estudantes dos 3º anos da rede municipal. O foco nessa faixa etária ocorre devido ao alinhamento direto com o currículo escolar, que já trabalha a temática dos ODS em sala de aula. Para garantir a continuidade do aprendizado, as professoras recebem material pedagógico exclusivo para desdobrar a vivência pós-visita.

A professora Otacília Pereira da Silva, que atua há 24 anos na rede e leciona na Emef Villágio Ghiraldelli, destacou que a experiência trouxe um novo aprendizado até mesmo para os educadores. Ela conta que gostou muito de enxergar o tema sob essa perspectiva mais prática e acessível, percebendo como é possível simplificar o conceito para as crianças.

“Aplicar os ODS é mais simples do que imaginamos. Hoje percebi que fazer o uso da garrafinha, por exemplo, ao invés de copos plásticos, já é praticar. Achei muito bacana a visita e, com certeza, ajuda a gente a pensar em mais atividades e como explorar com as crianças a temática”, avalia a professora.

Além das escolas municipais, a equipe do OAPE também atende instituições de ensino de outras redes mediante agendamento prévio, por meio do e-mail [email protected].

Sobre os ODS

Os ODS, instituídos em 2015 pela Organização das Nações Unidas, abrangem metas universais a serem alcançadas até 2030 e visam à implantação do desenvolvimento sustentável em suas três dimensões: ecológica, social e econômica. Esta agenda foi apresentada e debatida em setembro de 2015, por mais de 150 líderes mundiais.

Este é o documento mais relevante, após a Agenda 21, que foi lançado na ECO92 (realizada em 1992 na cidade do Rio de Janeiro). Em sua formulação, combina metas e indicadores para medir e inspirar novas políticas públicas. Assim, empresas, governo, sociedade civil e toda a população podem criar ações individuais e conjuntas.

Conheça quais são os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável):

Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos.

Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos.

Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.

Objetivo 9: Construir infra estruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

Objetivo 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

Objetivo 14: Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Objetivo 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

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