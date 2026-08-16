DAE conclui reforma do sétimo filtro e avança na modernização da ETA 1

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O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu a reforma do sétimo filtro das Estações de Tratamento de Água (ETAs) 1 e 2. A unidade, que é a primeira das quatro previstas para a ETA 1, já está em operação. A conclusão dos trabalhos ocorreu nesta sexta-feira (14), dando sequência ao cronograma de modernização iniciado pelos seis filtros da ETA 2.

A reforma do sétimo filtro contemplou a retirada dos elementos filtrantes, recuperação estrutural, impermeabilização, intervenções hidráulicas, pintura, recomposição das camadas filtrantes e os procedimentos necessários para o retorno da unidade à operação. Nesta quinta-feira (13), o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, acompanhou os últimos detalhes da conclusão dos trabalhos, juntamente com o vereador Lucas Leoncine.

Segundo Fábio, a conclusão de mais uma unidade reforça o avanço do cronograma de modernização das estruturas de tratamento. “Concluímos mais um filtro dentro do planejamento e já temos a unidade novamente em operação. É um trabalho importante para recuperar as estruturas, melhorar as condições de funcionamento dos filtros e fortalecer a eficiência do tratamento de água. Seguimos avançando agora para a próxima unidade da ETA 1”, afirmou.

O diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, destacou que o retorno do filtro à operação ocorre após a conclusão de todas as etapas previstas. “O filtro passou por uma recuperação completa, desde a estrutura até a recomposição das camadas filtrantes. Com a conclusão dos testes e dos procedimentos de preparação, a unidade está novamente disponível para o sistema de tratamento, garantindo melhores condições de operação e eficiência na filtração”, explicou.

Com a conclusão dos seis filtros da ETA 2 e agora do primeiro filtro da ETA 1, o DAE já reformou sete dos dez filtros previstos no programa. As intervenções são realizadas de forma planejada, uma unidade por vez, preservando a capacidade operacional das estações durante a execução das obras.

As reformas integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro da operação ETA Eficiente, voltada à modernização da infraestrutura de tratamento e ao aumento da eficiência operacional do sistema de abastecimento de Americana.

Na próxima segunda-feira (17), terá início a reforma do oitavo filtro das ETAs 1 e 2, dando sequência ao cronograma de modernização das quatro unidades da ETA 1.

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