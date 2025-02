Super Bowl ganha força no Brasil e movimenta bares

Super Bowl chegando- Diante da forte concorrência no setor de alimentação fora do lar, bares têm apostado na transmissão de eventos esportivos como estratégia para atrair clientes. A final da NFL, liga de futebol americano, tradicionalmente mobiliza torcedores nos Estados Unidos e vem ganhando destaque no Brasil, impulsionada pelo aumento do interesse na modalidade.

No ano passado, mais de 280 mil dispositivos foram conectados para acompanhar a final da liga no Brasil, considerando a soma da audiência da TV aberta e fechada. A realização da primeira partida oficial da NFL em São Paulo reforçou o potencial do mercado brasileiro, e bares enxergam no evento uma chance de aumentar o faturamento e consolidar os fãs da modalidade.

“No caso do Super Bowl, o evento tem um apelo próprio ao misturar esporte e cultura pop, o que faz com que ele tenha o potencial de atrair um público novo. O motivo que faz um cliente sair de casa para assistir ao jogo no bar não é só a transmissão, mas a sensação de estar em um ambiente animado, com boa comida e bebida gelada”, comenta José Eduardo Camargo, líder de Conteúdo e Inteligência da Abrasel.

O Rac-Coon Smoke House é um bar em São Paulo que está se preparando para a transmissão da final no dia 9 de fevereiro. Para Bruno Panhoca, sócio do estabelecimento, as reservas estão praticamente esgotadas há uma semana da final, e o evento deve aumentar significativamente o consumo em comparação com um dia normal.

Super Bowl e crescimento de público

“O crescimento do público e do faturamento é de quase 100%. É um dia muito bom e mesmo sendo no início do mês, sabemos que será, sem dúvida, o melhor dia de vendas de fevereiro”, comenta o empreendedor.

Para atrair o público em datas esportivas estratégicas, e converter o movimento em vendas, bares podem apostar em promoções que atraiam mais pessoas e as façam gastar mais. “No domingo, que é o dia da final, por exemplo, faremos uma festa legal. Vai ter banda, promoções e telão de transmissão. Ou seja, será um grande evento para quem acompanha o Super Bowl”, completa.

