Prorrogada inscrição para participação da sociedade civil no COMAD

A eleição do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e outras Drogas (COMAD) para o biênio 2025/2027 foi prorrogada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

Agora as inscrições vão até o dia 7 de fevereiro para os representantes da sociedade civil e dos cidadãos residentes no município interessados.

As inscrições podem ser feitas por meio da plataforma Americana Inteligente (1doc), no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br); presencialmente, em dias úteis, das 7h30 às 16h30, na sede da Casa dos Conselhos, na Rua das Poncianas, nº 1225, Jardim Glória; ou pelo e-mail do COMAD ([email protected]).

A eleição será realizada no dia 18 de fevereiro, com abertura do credenciamento para eleitores das 14h às 14h30, iniciando na sequência o processo eleitoral na Casa dos Conselhos. São disponibilizadas dez vagas para a sociedade civil.

Podem concorrer à eleição representantes de grupos de apoio, dos Conselhos Municipais, de Comunidades Terapêuticas e da Sociedade Civil organizada. Os representantes e as entidades devem desenvolver atividades relacionadas à prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social de dependentes.

A Comissão Eleitoral do COMAD irá conduzir o processo

homologar as inscrições e candidaturas, realizar a apuração dos votos e decidir sobre recursos e impugnações.

A relação dos representantes da sociedade civil será divulgada até o dia 20 de fevereiro no Diário Oficial do Município. A data da posse do novo Conselho será definida posteriormente.

Mais informações podem ser acessadas no edital do COMAD Nº 01/2025, que será publicado no Diário Oficial do Município neste sábado (1º).

Programação da plenária eleitoral

14h às 14h30 – Instalação do processo eleitoral da sociedade civil às vagas do COMAD (organização, composição da mesa, definição da presidência dos trabalhos, credenciamento de eleitores)

14h30 às 14h45 – Abertura da assembleia geral

14h45 às 15h – Divulgação e apresentação das organizações habilitadas para participarem do certame eleitoral

15h às 15h30 – Votação e apuração dos votos

15h30 às 16h – Homologação do resultado e encerramento.

