 Supermercado vai fechar aos domingos? Decisão deve avançar em 2026

A decisão de fechar supermercados aos domingos já começou a sair do papel em algumas regiões do Brasil em 2026. Na região, a primeira rede a adotar o ‘domingo fechado’ é o PagueMenos.

A Loja 40 da rede de supermercados, localizada na rua Treze de Maio, em Santa Bárbara d’Oeste deixará de operar aos domingos a partir de 18 de janeiro.

Redução de horário no supermercado em 3 cidades

Visando mais qualidade de vida dos colaboradores, as lojas 19 e 42, em Tietê, a 20, em Boituva, e as lojas 24 e 25, em Araras, que atendem das 7h às 20h, aos domingos, passarão a funcionar das 8h às 18h, a partir de 25 de janeiro. Paralelamente, a implantação da escala 5×2 — cinco dias de trabalho e dois dias de folga —, já adotada nas unidades de Limeira e São Pedro, seguirá em expansão.

A medida, firmada por acordo entre sindicatos e empresas, muda um hábito consolidado dos consumidores. Além disso, levanta dúvidas sobre empregos, funcionamento dos bairros e impacto no pequeno comércio.

Embora o modelo ainda seja experimental, ele pode se expandir. Por isso, entender os efeitos práticos ajuda famílias e trabalhadores a se prepararem.

O que muda com supermercados fechados aos domingos?

A principal mudança está no planejamento das compras.

Sem a abertura dominical, consumidores precisam antecipar abastecimentos para sexta-feira e sábado. Como resultado, esses dias tendem a ficar mais cheios, com filas maiores e maior disputa por promoções.

Além disso, compras emergenciais passam a depender de:

Mercados de bairro

Padarias e mercearias

Lojas de conveniência

Por um lado, isso exige mais organização doméstica. Por outro, abre espaço para novos hábitos, como reservar o domingo para descanso ou lazer.