Acias investe no aprimoramento da equipe e proporciona resultados a associados

De olho nas novas demandas e tendências do mercado, a Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) está em constante movimento para proporcionar aos seus associados os melhores serviços e produtos. É um trabalho que envolve diretores, parceiros, e, principalmente, o time de colaboradores.

Para alcançar ideias mais criativas e soluções inovadoras para 2026, a Acias realizou uma dinâmica de brainstorming que envolveu diretores e a equipe. O objetivo era promover uma chuva de ideias para otimizar processos e resultados a curto, médio e longo prazo.

“É uma prática muito comum no universo do marketing e que trouxemos para a nossa realidade com o objetivo de aproveitar melhor o potencial da nossa equipe”, comentou Selma Koshoji, presidente da Acias.

Dinâmica

Durante cerca de duas horas de reunião, o time apresentou sugestões para aprimorar a atuação da Associação em diferentes realidades. Todos tiveram a oportunidade de apontar sugestões, melhorias e ideias para tornar as ações da Acias ainda mais produtivas e eficientes.

A dinâmica foi conduzida pelo diretor Rodrigo Ruiz, graduado em Administração de Empresas, palestrante, consultor e especialista em treinamento. Juarez Pereira, diretor e especialista em gestão de pessoas, também acompanhou e orientou o desenvolvimento do processo.

Selma lembrou que, ao longo do ano de 2025, a atual gestão investiu em ações para o fortalecimento da equipe, promovendo mentorias, cursos e treinamentos com foco no desenvolvimento profissional. “Investir no desenvolvimento da equipe reflete diretamente no sucesso das ações da entidade. O ambiente se torna ainda mais criativo e produtivo”, disse Selma.

Com o fortalecimento das ações voltadas ao aprimoramento da equipe interna, a Acias quer proporcionar ainda mais resultados aos seus associados.

