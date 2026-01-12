Em Santa Bárbara, 3 vereadores cotados pra vir a deputado

Três dos atuais vereadores de Santa Bárbara d’Oeste começam o ano cotados para serem candidatos a deputado estadual nas eleições de outubro. A cidade até hoje só teve um deputado estadual, o ex-prefeito Zé Maria de Araújo Jr- isso lá nos anos 1990.

Ao longo do ano passado pelo menos 6 dos parlamentares se lançaram como pré-candidatos, mas agora em janeiro o que parece consenso é que a Câmara terão no máximo 3 candidatos.

DR JOSÉ FORA– Com Dr José (Podemos) provavelmente fora da disputa este ano, os candidatos locais se animaram e aumenta a possibilidade de mais votos e de tentarem a sorte. Mas apenas Esther Moraes (PV), Cabo Dorigon (Podemos) e Carlos Fontes (União) são hoje cotados para ser os vereadores presentes nas urnas ano que vem.