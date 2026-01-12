Seis presos em ocorrências registradas pelo 48º BPMI entre a noite de quinta-feira (8) e o domingo (11)

Entre a noite da última quinta-feira (8) e o domingo (11), equipes do 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram diversas ações de patrulhamento em Sumaré e Hortolândia, que resultaram na prisão de seis pessoas por crimes como tráfico de drogas, corrupção ativa, embriaguez ao volante e cumprimento de mandados de prisão.

Presos

Em Sumaré, quatro indivíduos foram presos por tráfico de entorpecentes em diferentes bairros – Jardim Basilicata, Vila Vale, Virgílio Basso e Jardim Lucélia. As ocorrências resultaram na apreensão de porções de cocaína, maconha, crack e “dry”, além de dinheiro proveniente da venda de drogas.

Em uma das ações, um suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação policial e dispensou uma bolsa com entorpecentes durante a evasão. Em outra ocorrência, um homem foi flagrado negociando drogas e ainda tentou corromper os policiais, oferecendo dinheiro para evitar a prisão.

Crimes

Também em Sumaré, durante a madrugada de domingo (11), um indivíduo foi preso por tráfico de drogas e captura de procurado. Após tentativa de fuga, a polícia constatou que ele era foragido do sistema prisional. No local e no trajeto percorrido, foram localizadas diversas porções de drogas prontas para a comercialização.

Ainda no domingo (11), um homem foi preso por embriaguez ao volante no bairro Portal Bordon, em Sumaré. Ele foi abordado após a equipe policial visualizar um veículo com pneu estourado e marcas de frenagem. O condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez e permaneceu preso após ser conduzido ao Plantão Policial.

Bêbado

Já em Hortolândia, no bairro São Bento, um indivíduo foi preso após abordagem de rotina. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado, a consulta aos sistemas policiais apontou a existência de mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal).

Todas as ocorrências foram apresentadas nas respectivas unidades policiais, onde os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.

