Seis presos em ocorrências registradas pelo 48º BPMI entre a noite de quinta-feira (8) e o domingo (11)

Entre a noite da última quinta-feira (8) e o domingo (11), equipes do 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram diversas ações de patrulhamento em Sumaré e Hortolândia, que resultaram na prisão de seis pessoas por crimes como tráfico de drogas, corrupção ativa, embriaguez ao volante e cumprimento de mandados de prisão.

Em Sumaré, quatro indivíduos foram presos por tráfico de entorpecentes em diferentes bairros – Jardim Basilicata, Vila Vale, Virgílio Basso e Jardim Lucélia. As ocorrências resultaram na apreensão de porções de cocaína, maconha, crack e “dry”, além de dinheiro proveniente da venda de drogas.

Em uma das ações, um suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação policial e dispensou uma bolsa com entorpecentes durante a evasão. Em outra ocorrência, um homem foi flagrado negociando drogas e ainda tentou corromper os policiais, oferecendo dinheiro para evitar a prisão.

Também em Sumaré, durante a madrugada de domingo (11), um indivíduo foi preso por tráfico de drogas e captura de procurado. Após tentativa de fuga, a polícia constatou que ele era foragido do sistema prisional. No local e no trajeto percorrido, foram localizadas diversas porções de drogas prontas para a comercialização.

Ainda no domingo (11), um homem foi preso por embriaguez ao volante no bairro Portal Bordon, em Sumaré. Ele foi abordado após a equipe policial visualizar um veículo com pneu estourado e marcas de frenagem. O condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez e permaneceu preso após ser conduzido ao Plantão Policial.

Já em Hortolândia, no bairro São Bento, um indivíduo foi preso após abordagem de rotina. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado, a consulta aos sistemas policiais apontou a existência de mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal).

Todas as ocorrências foram apresentadas nas respectivas unidades policiais, onde os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.